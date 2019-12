¿Él sigue estando bien al lado tuyo? Así reacciona el hombre de cada signo ante la infelicidad en la pareja

¿Crees que tu y tu pareja están pasando por una crisis? ¿Cómo saber si él ya no es feliz a tu lado? Te lo decimos de acuerdo a su signo del zodiaco, pues existen señales que debes considerar para salir de dudas.

Aries

Un Aries enamorado comparte cada pequeño detalle de sus vidas contigo, y quieren saber todo lo que sucede en tu mente. Aries es muy directo con sus intenciones. Ellos no preguntan si algo anda mal, simplemente renuncian y ya, así que sin duda te dirá cuando ya no quiere nada contigo.

Tauro

Gran parte de su felicidad proviene de cómo se imaginan que otras personas los perciben. Así que, aunque un Tauro haya dejado de amar a su pareja, él hará lo posible para aparentar que no ha pasado nada y siguen “felices” como siempre.

Géminis

Cuando un Géminis ya no es feliz con su pareja, se mostrará muy indeciso, e intentarán fijar su descontento en todo lo demás, excepto en el amor, hasta que no tengan más remedio que enfrentar la realidad.

Cáncer

Hablan con sus amigos de lo infelices que son y hacen comentarios agresivos pasivos aquí y allá, y sobre todo, hacen todo lo posible para liberar su infelicidad reprimida sin tener que abordar o corregir el motivo.

Leo

Se vuelven agresivos porque cuando algo en sus vidas amorosas no está alineado con su verdad, se vuelven muy inseguros, atacan y finalmente comienzan a intentarlo.

Virgo

Los virgos son apasionados por naturaleza, pero también son paranoicos. Aunque en la superficie les gusta aparentar que son "fríos", cuando tienen problemas con su pareja empiezan a ser muy sensibles e irritantes.

Libra

Son los amantes del zodiaco, pero también son adictos al trabajo. Recuerda que son el signo regido por escalas, por lo que cuando un Libra se desequilibra en su vida amorosa se arrojará a otra cosa para mantener el balance, en este caso, el trabajo.

Escorpio

Son el signo más intenso del zodiaco y cuando son secretamente infelices en una relación, honestamente no podrán continuar con su pareja por mucho tiempo. Sus emociones se desgarrarán a través de ellos demasiado rápido.

Sagitario

Tienen arrebatos que parecen surgir de la nada, o ataques de ira mal canalizados. En la superficie, mantienen su naturaleza ligera, humorística y aventurera, pero solo por un tiempo. Si tu pareja es Sagitario, preocúpate cuando empiece a hacer bromas pesadas o comentarios improvisados.

Capricornio

Intentan identificar los problemas y trabajan en ellos, incluso si en realidad la relación probablemente no se puede rescatar. A los Capricornio no les gusta estar en una relación a la que no le ven futuro, por eso, si no están realmente felices, comenzarán a aburrirse.

Acuario

Cuando no están contentos en sus relaciones, tienden a sobrecargarse. Un indicador clave de que son secretamente infelices es que no van a renunciar a nada de su tiempo por ti, o dicen que solo tienen que "enfocarse en su carrera".

Piscis

Quieren experimentar todo lo que la vida tiene para ofrecer, y de repente tienen un interés en viajar por el mundo y "ver lo que hay afuera". Pueden decirte que te aman, pero si su imaginación comienza a vagar más allá de construir una vida contigo, es porque no están completamente felices.