La última luna llena de la década le traerá emociones a algunos signos

La Luna llena en Géminis 2019 se llevará a cabo el 12 de diciembre y traerá consigo un sin fin de emociones para cada signo del zodiaco. A medida que se mueve, tus relaciones podrían verse afectadas con una gran energía. Esta lunación podría fortalecer y solidificar tus relaciones pero mientras que algunos vivirán rodeados de drama, estos signos tendrán un momento de iluminación y buena suerte:

Géminis

Necesitas conocerte mejor para hacer tu siguiente gran movimiento. Afortunadamente, vas por el buen camino. Estás llegando al fondo de quién eres, qué quieres y dónde está tu poder. Aunque esto podría ser bastante agotador, es una experiencia motivadora e inductora de confianza. No hay nada más poderoso que realmente conocerte a ti misma. Abraza las formas en que has crecido y cambiado, y no seas prisionera de tu pasado como informa Nueva Mujer.

Libra

¿Qué te ha estado frenando últimamente? Sea lo que sea, esta luna hará que dejes de auto sabotearte y vayas tras lo que deseas, Estás comenzando a reconocer cómo tu mentalidad tiene el poder de dar forma a todo lo que eres capaz de hacer. Identifica qué es lo que está bloqueando tu camino para que puedas apartarlo y avanzar lo más lejos posible. Las oportunidades te rodean, y es hora de que comiences a notarlo.

Acuario

Tus poderes creativos fluyen a través de ti. No dejes que tu deseo de perfección o tu miedo a las críticas de los demás te impidan reconocer al artista que eres. la forma en la que vives tu vida es un arte. Ya sea que estés pintando, bailando, riendo o cantando, es importante que encuentres tiempo para expresar tu fuego interior. No se trata de crear arte que importe o tenga un propósito. Si te trae alegría, ese es un propósito suficiente. No se desvíe tanto de sus objetivos que olvide la razón por la cual los tiene en primer lugar.