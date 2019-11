¡Cuidado con lo que les decís! Estos son los signos más sensibles

Cada signo tiene características diferentes y eso lleva a que se tomen la vida de manera diferente. Algunos son más propensos a derramar alguna que otra lágrima ante ciertas actividades, situación que puede tener origen en los astros. Enterate cuáles son los signos del zodiaco más sensibles.

Piscis

Las personas que pertenecen al signo del zodiaco Piscis tienen heridas difíciles de cicatrizar y tardan mucho tiempo en olvidar. Por lo general, les cuesta bastante seguir adelante y eso hace que se sientan heridos durante mucho tiempo. Cuando este signo se siente herido, tiene la necesidad de exteriorizarlo a través de las lágrimas.

En ciertas ocasiones, lo harán con relación a la herida que sienten. Pero hay otras en las que llorarán porque alguna situación que han vivido les recuerde a esa herida tan profunda que sienten, aunque en un principio no sean del todo conscientes.

Los Piscis, además, tienen la necesidad de sentirse acompañados. Necesitan de personas que estén cerca, pero sin agobiarse. Por eso, si te encuentras en una situación así, lo mejor es escuchar sin preguntar demasiado con una actitud abierta.

Escorpio

Escorpio es uno de esos signos que cuando llora, lo hace de verdad, desde lo más profundo. Eso sí, nunca lo verás hacerlo en público. Escorpio llora en silencio, en solitario e intentando que no haya personas delante porque, cuando algo le decepciona o le duele, prefiere no exteriorizarlo y que no se le note en ningún aspecto.

Pero sí que lo hará cuando se encuentre solo. La actitud que tienen estos signos es de estar a la defensiva, o incluso de ironizar con ciertas cuestiones. Por esta misma razón, si te encuentras con un Escorpio lo mejor será no meter mucho el dedo en la herida y esperar a que se le pase.

Cáncer

Las personas que pertenecen al signo del zodiaco Cáncer aman la justicia por encima de todo, quieren que todo en la vida sea justo y cuando viven una situación que no es así, eso les produce un intenso dolor y una gran tristeza. Por eso, estas personas suelen llorar ante la frustración o impotencia.

Por ejemplo, se tienen que aguantar las lágrimas o controlar si en una reunión de trabajo algo es injusto y ellos no pueden hacer nada para cambiarlo. Si conocés a una persona Cáncer, lo mejor es que lo ayudes ofreciéndole tu visión de los hechos y relativizando la situación para que no vaya a más.

Acuario

El signo del zodiaco Acuario suele ser bastante social, busca rodearse de amigos y conocidos que le demuestren el cariño y la amistad en ciertos momentos. Cuando un Acuario se siente rechazado por un grupo de personas o por solo una (con su pareja, por ejemplo), exterioriza sus emociones a través de las lágrimas.

Sin embargo, un Acuario se recompone dispuesto a seguir adelante con las personas que sí valen la pena. Tan pronto como ha exteriorizado sus sentimientos con lágrimas, lo verbaliza con palabras y, después, continúa con su vida más reforzado que nunca.