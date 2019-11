Para estos signos el amor romántico no va más: mirá que nuevas experiencias buscan

Aries

Si hay algo que Aries no puede soportar, es la incertidumbre, y las citas están llenas de eso. Esta señal de fuego pasa por la vida con un plan, y cuando esos planes no se concretan como se esperaba, puede parecer una gran pérdida de tiempo. Aries es un signo zodiacal al que le gusta DTR de inmediato, pero debido a que las relaciones modernas a menudo son ambiguas y tenues, no siempre saben cuál es su posición con alguien nuevo. Si un Aries no puede lograr que una persona se comprometa con ellos después de tres citas, es probable que este signo de impaciencia deje a esa persona, y luego deje de salir juntos por un momento.

Tauro

Los taurinos tienden a ser almas viejas. Aunque pueden usar aplicaciones de citas a regañadientes, los nacidos bajo este signo de tierra probablemente preferirían conocer a alguien en persona que comenzar su historia de amor con un DM. Además de estar más interesados en el romance de la vieja escuela que en un cortejo del siglo XXI, los taurinos son un poco vagos. No les gusta enviar mensajes de texto, odian deslizar, y su idea de la cita perfecta implica un esfuerzo mínimo. A pesar de que las citas ofrecen la posibilidad de excelentes comidas y buen sexo, un Tauro no siempre considera que el trabajo involucrado valga la pena, por lo que requieren más descansos de citas que la mayoría como informa Nueva Mujer.

Cáncer

Los cánceres son partes sensibles que tienden a estar a una palabra de distancia de estallar en lágrimas. Vierten sus corazones en posibles amantes, por lo que cuando las cosas no funcionan, este signo de agua no puede evitar sentirse devastado cada vez. Los nacidos bajo este signo a menudo son personas tímidas, por lo que salir es lo suficientemente difícil para este signo. Cuando agrega las pruebas de decodificación de mensajes de texto, espera de mensajes de texto sin respuesta y fantasmas en aplicaciones de citas, el corazón delicado y pobre de un Cáncer apenas puede soportar el dolor. No importa lo mucho que un Cáncer quiera una relación, probablemente necesitará tomar descansos frecuentes de la escena de citas por el bien de su salud.