"¿Coqueto yo? Para nada": los signos a los que no les importa la moda, la apariencia, ni qué dirán

El horóscopo siempre suele agrupar a los signos del zodiaco según las características que comparten. Si bien todos tienen su propia identidad, es posible hallar muchos rasgos en común. Hoy hablaremos de esas personas que no les interesa en lo más mínimo la coquetería y no tienen problema en asistir a un casamiento en zapatillas. Y precisamente, la peluquería, maquillajes, o el shopping no son sus mejores amigos. Son cinco que son considerados “los más dejados”.

En primer lugar está Aries. No son muy coquetos debido a su poco interés en llamar la atención. El carácter fuerte del ariano pasa por otro lado, no por cómo luce. Brillar en una fiesta no es lo suyo y por eso no suelen arreglarse excesivamente. Tampoco se mueren por ser el centro de atención ni robarse las miradas de los demás. Lo único que le interesa a este signo es dar instrucciones, y por supuesto, que sean obedecidas.

Por su parte, el horóscopo incluye también a Tauro dentro de los más dejados. Si bien tiene un encanto natural y su personalidad es muy magnética, saben que no necesitan brillar por fuera para atraer al sexo opuesto. Son más del “lo que importa es lo de adentro” y llevan siempre esa bandera. El tercer signo es Leo, el “rey”. Por más que cueste creerlo, es el más anticoqueto que puede existir, no por su falta de belleza o descuidado, sino porque le presta poco interés a lucir físicamente atractivo para el sexo opuesto.

En cuanto a los nacidos bajo la carta de Escorpio, a ellos sí les gusta llamar la atención pero de otra manera. Confían en su capacidad de liderazgo y su magnetismo natural y no creen que sea necesario”arreglarse” demasiado para ganar. Ellos saben que sus armas son otras y no tienen nada que envidiarle a los otros. Y para concluir, el último del horóscopo es Sagitario. A ellos directamente les parece “incorrecta” la coquetería ya que lo ven como algo superficial.