Pensátelo dos veces antes de hacerles algo: así ejerce cada signo la venganza

La venganza forma parte de la vida cotidiana, pero cada uno de los signos la pone en práctica de distinta manera.

Aries ataca de inmediato

Gracias a su planeta regente Marte, Aries no resistirá reaccionar al insulto o hacerse daño de inmediato. Si están heridos, Aries son las peores personas con las que puedes lidiar. El temperamento y el ‘golpear bajo’ con palabras, de este signo del horóscopo, volverán locos incluso a las personas más civilizadas.

Tauro nunca olvida

Este signo del horóscopo. nunca olvida nada, y mucho menos las cosas que lo lastimaron, decepcionaron o enojaron. Lo mejor es que intentan ocultar lo disgustados que están. La venganza instantánea no es su estilo: observan como comandantes del ejército y esperan el momento en que su oponente sea más débil, para vengarse.

Géminis es impredecible

Son bastante impredecibles, incluso para ellos mismos. Si los lastimas o insultas con respecto a algo que les importa, diseñarán el plan más siniestro del mundo, como en las películas sobre psicópatas. Sin embargo, en el momento de la ejecución de la venganza, simplemente cambiarán de opinión, ya sea que hayan pasado a otras cosas más interesantes, hayan dejado de enojarse o simplemente hayan borrado a esa persona de su vida.

Cáncer puede ser despiadado

Los miembros de este signo del horóscopo, son uno de los que a menudo buscan venganza o, al menos, piensan en ello. Lo mejor de todo es que pueden desencadenar cualquier cosa, porque saben cómo construir historias y exagerar las cosas sobre las personas que los hicieron enojar. Con ellos es más difícil soportar las consecuencias de su venganza que encontrar la causa, y en el estado de ánimo enojado pueden excluir el sentido común.

La venganza de Leo es como un tsunami

Este signo del horóscopo es, sobre todo, honorable y orgulloso, pero precisamente estos puntos lo hacen muy sensibles a la decepción de los demás. Simplemente no pueden calmar los insultos; los mantendrán despiertos por la noche y las disculpas no funcionarán. Golpean de todas las formas posibles: palabras, acciones, trucos sucios, el camino no es importante, pero saca la ira.

Los virgos no se vengan, humillan

Estos no son famosos por ser gran parte de los Vengadores, pero son realmente tercos. Cuando están herido, jugarán la carta de emociones. La cuestión es que los sublimes de este signo del horóscopo harán que su enemigo se sienta miserable por lo que hizo. Su objetivo es hacerte llorar y sentirte avergonzado, y su venganza suele ser tranquila, nada que llame la atención en público.

Libra castiga con silencio

Este signo del horóscopo tiene como deber cósmico encontrar justicia. Por otro lado, aman el drama, y ​​en un conflicto exacerban las cosas hasta que hay una guerra. Su táctica favorita es el frío: ignorar por completo. Este comportamiento puede continuar durante años, y si la persona que los enfureció pregunta “por qué”, se volverán locos y dirán que no saben de qué están hablando. Aún así, a veces con persistencia y adulación a largo plazo, esa persona puede redimirse a sí misma, pero Libra quiere un verdadero arrepentimiento.

Huir de la venganza de Escorpio

Si hiciste algo para insultar profundamente o lastimar a un miembro de este signo del horóscopo, debes cambiar mejor tu trabajo, el lugar donde vives o incluso mejor: el continente. El caso es que son los campeones de la venganza. Les resulta difícil perdonar, y su venganza está bien diseñada y, lo mejor de todo, nunca termina.

Sagitario siente pena en lugar de odiar

Con los miembros de este signo del horóscopo, es muy posible que la situación de conflicto pase sin derramamiento de sangre porque Sagitario tiende a no tomar nada personal. Por lo tanto, es difícil provocar tanta amargura, y dado que son empáticos, sentirán más pena por la persona que los hizo mal, en lugar de odiarlo. Sin embargo, si sus intenciones vengativas se despiertan, actúan instantáneamente y discuten.

Capricornio sirve la venganza fría

Si un miembro de este signo del horóscopo decide vengarse, lo hará de la manera correcta, gradualmente, metódicamente, con un mínimo de emociones. El sentimiento ya se ha ido cuando deciden actuar, todo lo que queda es el sentimiento de amargura y la decisión. Luego se convertirán en un poderoso enemigo, seguro de lo que está haciendo: eres culpable, ahora vas a pagar.

Acuario rara vez tiene venganza

Los de este signo del horóscopo, no son propensos a la venganza. Tienden a distanciarse emocionalmente de las situaciones de conflicto, así como a limitar el problema para que no afecte otras partes de su vida y sean bastante buenos en eso. Si deciden vengarse, actúan como niños: ruidosos y ruidosos. Después de eso, borran a la persona maliciosa de su vida.

Piscis se convierte en piraña

Aunque nunca dirías eso, los gentiles miembros de este signo del horóscopo pueden convertirse en pirañas si están muy heridos y deciden vengarse. Sus frustraciones se proyectan tanto que crean escenarios realmente locos, imaginando el colapso total de su enemigo, incluso su muerte. Sus tácticas son menospreciar y burlarse de la persona que los lastimó, y su venganza no es lógica sino emocional en primer lugar.

