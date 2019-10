No se comprometen ni aunque vengan degollando: para estos signos la libertad es todo

A pesar de que los representantes del zodíaco sean todos diferentes entre sí, se los puede agrupar según características similares. El amor es un rubro clave en el horóscopo y todos los signos se desenvuelven de diferente manera. Hay algunos que son más fieles y estables, y otros que prefieren las relaciones más casuales y la diversión.

Dentro del grupo de signos que prefieren los vínculos más efímeros, ya que les cuesta soltar su libertad e independencia, están Acuario, Aries, Géminis y Sagitario. A ellos les gusta pasarla bien sin apegarse a nada ni a nadie, por lo tanto en el intento de tener una relación, son los que tienen más tendencia a ser infieles.

El signo Aries es el amante de las fiestas del horóscopo. No significa que nunca encontrarán a alguien con quien estar, pero les gusta tanto divertirse que se les complica tener una pareja estable. Además, el ariano es egocéntrico por naturaleza. En una relación debe liderar él, ya que prefiere dar las órdenes antes que recibirlas.

En cuanto a Géminis, poseen esa dulzura natural que derrite a cualquiera. Son muy adorables y versátiles pero las relaciones serias no son lo suyo. Es un signo inquieto que fácilmente se aburre de las cosas. Sobre todo son muy indecisos, por lo que nunca se deciden por estar con una persona. El típico geminiano quiere todo, pero no elige nada.

Estos son los signos que más les cuestan las relaciones estables

Luego, con Sagitario pasa algo particular. Si bien es exactamente el signo opuesto a Géminis, comparten la característica de no tomar en serio las relaciones. No por ser indeciso ni inquieto, o por adicción a las fiestas, sino por su apetito sexual. Es un signo que emana sensualidad, y disfruta al máximo las aventuras sexuales.

Finalmente, tenemos al signo del carácter y personalidad fuerte. A Acuario se lo caracteriza por ser muy exigente en el terreno del amor, y le es difícil encontrar una persona que cumpla con todas sus expectativas. Así como ellos “son calidad”, les gusta también recibirla. Son los más exigentes del Horóscopo.