COVID: alerta por una nueva variante, ¿cuáles son los síntomas de XE?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta por los contagios en ascenso de coronavirus que se registraron en Reino Unido a partir de la nueva variante del COVID bautizada XE.

A través de su reporte de actualidad epidemiológica publicado el jueves pasado, la entidad sanitaria indicó que desde la detección de la cepa mutante, el 19 de enero, "entonces se han informado y confirmado más de 600 secuencias".

Al igual que Ómicron 1 y Ómicron 2, XE es una cepa recombinante, lo que significa que está integrada de dos variantes previamente distintas, dada por Ómicron original (BA.1) y el Ómicron más nuevo (BA.2), que ya muestra cifras récords en China y avanza sobre Estados Unidos.

"Las primeras tasas de crecimiento de XE no fueron significativamente diferentes de las de BA.2, pero utilizando los datos más recientes hasta el 16 de marzo de 2022, XE tiene una tasa de crecimiento un 9,8 % superior a la de BA.2. Dado que esta estimación no se ha mantenido consistente a medida que se han agregado nuevos datos, aún no puede interpretarse como una estimación de la ventaja de crecimiento para el recombinante", enfatizó el reporte.