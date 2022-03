Crece la tensión: Ucrania acusa a Rusia de paralizar la evacuación de civiles

Este sábado, la evacuación de la ciudad portuaria y de la pequeña localidad sureña de Volnovaja, también en condiciones críticas, se ha suspendido por el fracaso del alto el fuego puntual acordado por Kiev y Moscú. El Gobierno ucranio ha acusado al Kremlin de bombardear la zona establecida como corredor humanitario para la salida de los civiles y la entrada de productos sanitarios y de utilizar “artillería pesada y cohetes” contra Mariúpol, que Rusia aspira conquistar, según informaron medios internacionales en las últimas horas.

Los expertos ya habían dudado del cumplimiento ruso de la medida y advierten de que el alto el fuego, que tiene como garante a la Cruz Roja, según Ucrania, podría beneficiar a Rusia, que puede aprovechar para reagruparse, reabastecerse y, cuando haya salido la mayoría de la población civil, lanzar una dura ofensiva para ocupar Mariupol, una ciudad estratégica en el mar de Azov para avanzar en sus planes de crear un corredor desde la península ucrania de Crimea, que se anexionó ilegalmente en 2014, y el Donbás.

El "alto al fuego " que no se cumplió:



El alto el fuego empezaba a partir de las 11.00 (hora de Ucrania) y hasta las 16.00, según el Ministerio Defensa ruso. El Gobierno ucranio ha explicado que el plan es evacuar de la ciudad portuaria a unas 200.000 personas y que puede que se necesite hacer en varias fases. Más de 15.000 personas necesitan salir de Volnovaja, situada entre el Mar de Azov y la ciudad de Donetsk, controlada por Moscú y reclamada por los separatistas prorrusos apoyados por el Kremlin desde 2014. La localidad, de 21.000 habitantes, está prácticamente arrasada por los bombardeos, los cadáveres yacen en las calles sin poderse recuperar y la ciudadanía que queda en Volnovaja permanece en los refugios sin poder salir debido a los ataques y se están quedando sin comida, según el diputado local Dmitro Lubinets.



Si el alto el fuego siguiese adelante, quienes logren salir de Mariupol y Vonovaja —ambas en la región de Donetsk que Rusia ya no reconoce como parte de Ucrania, sino como estado independiente como reclaman los separatistas prorrusos— se dirigirán a la ciudad Zaporiya. “Dado que nuestra ciudad está constantemente bajo el fuego y los ataques despiadados de los ocupantes, no hay otra solución”, se ha lamentado Vadim Boichenko, alcalde de Mariupol, en un comunicado en el que declaró que esta sería la primera de varias evacuaciones.

La ministra para los territorios ocupados de Ucrania, Iryna Vereshchuk, ha advertido que las tropas rusas puede aprovechar el alto el fuego para avanzar sobre posiciones ucranias, pero, aun así, el Gobierno está trabajando en acordar otros corredores humanitarios para Jergón, Sumi y Chernihiv (al noroeste de Kiev).