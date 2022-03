Biden llegó a Polonia: halagó a soldados norteamericanos y le vendió gas a Europa

El presidente de Estados Unidos Joe Biden aterrizó en Polonia este viernes, terminando su gira europea sobre la situación en Ucrania. El estadounidense elogió la valentía del pueblo ucraniano. Además calificó de criminal de guerra al mandatario de Rusia Vladimir Putin y llamó a mantener la “unidad de las democracias”. En tanto los países europeos acordaron realizar compras conjuntas de gas para mitigar el alza de precios de ese combustible.

"Lo más importante que podemos hacer (...) es mantener la unidad de las democracias en nuestra determinación y nuestros esfuerzos para reducir la devastación provocada por un hombre que creo que es un criminal de guerra", afirmó Biden en una reunión sobre la situación humanitaria con su homólogo polaco, Andrzej Duda. Estados Unidos tiene unos 10.500 militares asignados en Polonia, según confirmó el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. El funcionario además reiteró la promesa del mandatario estadounidense de "defender cada centímetro del territorio de la OTAN".

Una vez en Polonia, Biden viajó a la ciudad de Rzezsow, a 80 kilómetros de la frontera con Ucrania. La Casa Blanca había anticipado que el mandatario estadounidense no tiene previsto visitar Ucrania. Por su parte, Biden lamentó no poder ver "de primera mano" la crisis que se está viviendo en la exrepública soviética por la invasión rusa. "Parece algo de ciencia ficción, encender la televisión y ver cómo están algunas de estas ciudades", lamentó.



"Estoy aquí en Polonia para ver de primera mano la crisis humanitaria y, francamente, parte de mi decepción es que no puedo verla de primera mano como lo he hecho en otros lugares. No me dejan", dijo Biden. "Es comprensible, supongo (...) pero estoy ansioso por saber de ustedes en la comunidad humanitaria lo que ven, lo que están haciendo y hacia dónde creen que vamos a partir de aquí", añadió. Aunque igualmente encontró similitudes con hechos ocurridos hace más de tres décadas en China. "Cuando ves a una mujer de 30 años parada frente a un tanque con un arma (...), si hablamos de la plaza de Tiananmen, esto es la plaza de Tiananmen al cuadrado", señaló desde Rzeszow, en referencia a las manifestaciones de 1989 en Beijing que fueron reprimidas por el ejército chino.

Desde esa ciudad fronteriza, el presidente estadounidense se reunió antes con soldados estadounidenses asignados en Rzeszow y elogió a los ucranianos que se enfrentan a las fuerzas rusas en su país. "Los ucranianos tienen muchas agallas", afirmó. Además, aseguró que lo que está en juego con la guerra en Ucrania son las democracias de todo el mundo.



Poco antes de llegar a territorio polaco, el presidente estadounidense y sus pares europeos anunciaron medidas para reducir la dependencia de la UE al gas ruso. En un comunicado conjunto, Biden y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron la creación de un grupo de trabajo para que los países del espacio Schengen disminuyan la dependencia del combustible de Rusia.

Reducir la dependencia del gas ruso

En el documento firmado por Biden, Washington buscará garantizar al menos 15.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado para el mercado de la UE en 2022."Vamos a tener que asegurarnos de que las familias de Europa puedan pasar este invierno y el siguiente mientras construimos la infraestructura para un futuro energético diversificado, resistente y limpio", señaló el mandatario norteamericano. La UE importa anualmente un estimado de 150.000 millones de metros cúbicos de gas de Rusia, el equivalente al 40 por ciento de las importaciones europeas de gas.

Por su parte, Alemania, anunció que reducirá de manera significativa su dependencia energética de Rusia. En este sentido, Berlín tiene previsto prescindir del carbón de Moscú de aquí a septiembre, según precisó el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, copresidente del partido Los Verdes. Además, aseguró que para finales de año reducirán las importaciones de petróleo ruso. Alemania es uno de los países europeos con mayor dependencia de Moscú en el sector de energía. Previo a la invasión a Ucrania, Alemania importaba de Rusia un tercio del combustible que consume y cerca de 45 por ciento del carbón. Respecto al gas que Alemania le compra a Rusia, el gobierno de Olaf Scholz proyectó un proceso más lento y fijaron el plazo a mediados de 2024.

Compras conjuntas

En tanto, la Comisión Europea (CE) comenzará a realizar compras conjuntas de gas, para contener el alza de precios tras la guerra en Ucrania. "Hemos decidido, por primer vez, que la Comisión Europea tendrá un mandato para compras conjuntas, que es exactamente lo que decidimos, como recordarán, sobre vacunas" contra la Covid-19, afirmó el presidente de Francia, Emmanuel Macron. "La compra conjunta, la capacidad de definir juntos los contratos a largo plazo, es la mejor herramienta para reducir el precio del gas", añadió.

En las conclusiones formales de la cumbre detallan que el plan de compra conjunta de gas y otras medidas de la CE para mitigar el aumento de precios son voluntarias y por un periodo limitado. Las compras conjuntas de gas también estarían abiertas a Ucrania y otros países no pertenecientes a la UE, incluidos Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia y Kosovo, Georgia y Moldavia. Los líderes de la UE reconocieron que, dentro del bloque, las necesidades energéticas de los 27 países miembros varían ampliamente. Mientras países como Alemania tienen una fuerte dependencia del gas ruso, otro como España y Portugal tienen menos gasoductos que los conecten con el resto de Europa.