Definición clave: para China, la OTAN ya no tiene ningún sentido

La OTAN es un remanente de la mentalidad de la Guerra Fría que debería haber desaparecido hace años ya que amenaza la paz mundial, aseveró este sábado el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Le Yucheng.

El alto funcionario subrayó que la crisis en Ucrania representa "la mayor tormenta" de la actualidad que sacude al mundo dado que el continente europeo es "una región clave que determina la paz global".

En su discurso, Le reafirmó que Pekín promueve activamente las negociaciones entre las partes para lograr la paz y recordó que el presidente chino, Xi Jinping, instó a su homólogo estadounidense, Joe Biden, y a toda la comunidad internacional a trabajar juntos para abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, una de las raíces del conflicto actual.

"La seguridad unilateral absoluta"

"En primer lugar, no se puede perseguir la seguridad unilateral absoluta", destacó el político chino al subrayar que la OTAN no debería haberse retractado de sus promesas de no expandirse hacia el este. "La búsqueda de la seguridad absoluta es precisamente la inseguridad absoluta", mencionó.

Por otra parte, el viceministro de Exteriores chino hizo énfasis en la amenaza que representa en sí misma la confrontación entre los bandos. "El bloque militar [de la OTAN] es un remanente de la Guerra Fría, y, con la desintegración de la Unión Soviética, la OTAN y el Pacto de Varsovia deberían haber pasado a la historia en ese mismo instante", afirmó Le. "Sin embargo, en lugar de disolverse, la OTAN siguió fortaleciéndose y expandiéndose. El resultado es de imaginar. La crisis de Ucrania es una advertencia", opinó.

"Peones" de las potencias grandes

Paralelamente, recalcó que los países pequeños no deben ser utilizados en los intereses de las potencias grandes. "Ante temores de verse envueltos en conflictos que les perjudiquen, los países grandes colocan a los países pequeños al frente como los 'peones' e incluso los utilizan para librar guerras de poder", lamentó.

Asimismo, destacó que la globalización no puede ser "militarizada". "El abuso de las sanciones, que utilizan a la globalización como un arma, incluso contra la gente del deporte, la cultura, las artes y el entretenimiento, tendrá consecuencias catastróficas para todo el mundo", dijo Le.

Un "espejo" para Asia

El ministro chino opinó que la situación en Ucrania se convirtió en un "espejo" para Pekín y otros países de Asia-Pacífico que volvió a reiterar la importancia de preservar la paz en la región. "Todos los países de Asia y del Pacífico deben ser dueños de su propio destino, llevar a cabo sus políticas exteriores independientes, equilibradas y prudentes y lograr la unidad y el perfeccionamiento personal en el proceso de la integración regional asiática", concluyó el viceministro de Exteriores del gigante asiático.