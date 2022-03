México se planta ante EEUU y adelanta que no sancionaré a Rusia

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, mantiene en firme su posición de no imponer medidas coercitivas unilaterales en contra de Rusia, tras reiterar que su Gobierno apuesta por el diálogo para que "se consiga la paz" y "se evite la pérdida de vidas humanas".

"No nos metemos a tomar sanciones, mucho menos a mandar armas. Eso no, no participamos", sostuvo este lunes el mandatario durante su acostumbrada conferencia de prensa matutina.

López Obrador también hizo alusión a los convenios vigentes con el Fondo Ruso de Inversión Directa para envasar la vacuna Sputnik V en México, y destacó que "no se cancelan".

En ese sentido, apuntó: "Todos los compromisos (vigentes) se deben de cumplir y nosotros no vamos participar en sanciones a nadie". No obstante, adelantó que su país "ya no va a necesitar" más contratos de suministro, ya que hay reservas suficientes y, en paralelo, está en desarrollo el fármaco Patria contra el covid-19.

Desde el principio del conflicto en Ucrania, el mandatario se ha mostrado reacio a aplicar sanciones contra Rusia, amparado en los principios de la política exterior mexicana, que contemplan la no injerencia en los asuntos internos de los países. Del mismo modo, López Obrador ha condenado la censura a medios rusos como RT y Sputnik.