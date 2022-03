Un periodista fue asesinado por las fuerzas rusas en Ucrania

Las tropas rusas mataron al periodista estadounidense Brent Renaud y otro reportero resultó herido en un tiroteo ocurrido en Irpin, una localidad ubicada al oeste de Kiev, según informó la policía de la capital ucraniana en su página de Facebook. El asesinato también fue confirmado también en las redes sociales por el Parlamento del país, que muestra fotos de la víctima.

Los dos periodistas, Renaud y el reportero herido, fueron alcanzados por las balas mientras circulaban en coche con un civil ucraniano, que también fue herido, precisó a la agencia AFP Danylo Shapovalov, un médico voluntario de la defensa territorial de Ucrania que trató a las víctimas. La agencia, además, informa que un periodista destinado a Irpin vio el cuerpo de la víctima.

Renaud de 51 años fue colaborador de The New York Times hasta el año 2015, según informó el medio estadounidense en un comunicado, en el que además detalló que no estaba destinado por el medio para esta cobertura. “Estamos consternados por la noticia de su merte”, afirma The New York Times en el texto.

El medio explicó que los primeros datos apuntaban a que trabajaba para NYT porque llevaba una insignia de prensa del medio que había sido emitida para una misión anterior.

Se cree que los periodistas atacados estaban filmando a los refugiados que acababan de cruzar un puesto de control en Irpin antes de que les dispararan.

Las autoridades ucranianas confirmaron que el periodista herido es Juan Diego Herrera Aredondo, tiene 46 años y está consciente. El hombre recibió una herida de metralla en el muslo y ahora está siendo operado en el infantil de Okhmatdyt, ubicado cerca de la zona del incidente.

Aredondo confirmó en declaraciones cómo fue el momento del ataque ruso.“Los invasores matan incluso a periodistas de medios internacionales que están intentando mostrar la verdad de las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania”, declaró el jefe de la Policía de la región de Kiev, Andrii Nebitov. “Por supuesto, la profesión de periodista es un riesgo, pero el ciudadano estadounidense Brent Renaud pagó su vida por tratar de poner exponer la crueldad y el desprecio del agresor”, agregó.

Brent Renaud, junto a su hermano Craig, son reconocidos documentalistas, productores de televisión y programadores de cine ganadores del premio Peabody. El trabajo de los hermanos Renaud les ha llevado por todo el mundo a muchos de los conflictos y puntos calientes de la última década, como las guerras de Irak y Afganistán, el terremoto de Haití, la guerra de la droga en México y la agitación política en Egipto. Sus películas y programas de televisión han sido premiados, entre ellos un Peabody, un premio IDA a la mejor serie de televisión, dos premios del Overseas Press Club, dos premios Columbia Dupont y un premio Edward R. Murrow por su trabajo con The New York Times.