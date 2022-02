Viral: le ofrecieron trabajo cuando pedía dinero en un semáforo, tuvo una inesperada respuesta

En los últimos días se viralizó un video que llega desde México. Y es un hombre que hizo un ofrecimiento de trabajo a un indigente en la autopista, que pedía dinero en un semáforo, y la respuesta lo descolocó.

El hecho ocurrió en Coahuila, y si bien data de hace unos meses atrás volvió a viralizarse hace unos días. Es un conductor que comienza a grabar cuando baja la ventana del auto y aparece un hombre que vive enla calle, a pedirle dinero: "para comer algo, ahí con lo que pueda ayudar. Porque no he comido nada”.

El automovilista, conmocionado por el pedido le dice: "tengo una chambilla (trabajo) de limpiar un terreno, ¿no quieres?", y lo que le respondieron lo dejó sin palabras: "No, yo no puedo. Me la paso pidiendo. Ese es mi rollo, chambear no me place”. Mirá el impactante video:

(Fuente: Telefe Noticias)