Una importantísima empresa internacional busca trabajadores en Argentina: qué perfiles buscan y cuánto pagan

La empresa internacional Microsoft abrió una convocatoria en Argentina para cubrir 19 puestos, entre los que se destacan puestos para diseñadores, programadores, ingenieros en software, entre otros.

Estos trabajos ofrecen la posibilidad de relocalizarse en los Estados Unidos, esta chance no está incluida en los trabajos en sí, pero es posible para los mejores empleados de la compañía.

Los 19 puestos que Microsoft busca sumar en Argentina y las calificaciones mínimas pretendidas para ser considerado son:

Diseñador: 3 años de experiencia en el campo del diseño, un portfolio con proyectos que muestren habilidades de interacción y/o diseño visual en plataformas móviles, web y/o de escritorio, capacidad para manejar problemas de diseño complejos y tiene una capacidad demostrada para crear soluciones sofisticadas y elegantes, fuertes habilidades de comunicación y colaboración, y ser organizado y orientado a los detalles y a los resultados.

Analista de Inteligencia de amenazas - Seguridad de correo electrónico: Más de 3 años de experiencia profesional en inteligencia de amenazas, respuesta a incidentes, seguridad de TI, análisis de malware, seguridad ofensiva o seguimiento de amenazas cibernéticas con una capacidad demostrada para aprovechar la inteligencia sobre la metodología, las herramientas y la infraestructura del atacante para mejorar la postura de seguridad.

Especialista: Licenciatura o experiencia laboral equivalente. Se prefiere la certificación en las siguientes tecnologías: nube, móvil, desarrollo de aplicaciones web, arquitectura de aplicaciones nativas de la nube (es decir, contenedores, microservicios, administración de API), técnicas modernas de desarrollo de software como DevOps y cadenas de herramientas de CI/CD (es decir, Jenkins, Spinnaker, desarrollador de Azure Services, GitHub) y sistemas de orquestación de contenedores (es decir, Docker, Kubernetes, Red Hat OpenShift, Cloud Foundry, Azure Kubernetes Service, GitHub).

Programador Senior Manager - Remoto/WFH: Más de 3 años de experiencia en gestión de programas, capaz de entender y escribir código para muestras de clientes, fuertes habilidades de resolución de problemas, resolución de problemas y comunicación, tanto escrita como verbal, abierto a la retroalimentación y eficaz en la colaboración con un grupo diverso de personas, demostrar independencia, sesgo para la acción y una fuerte tolerancia a la ambigüedad con un impulso hacia la claridad, se requiere dominio del inglés.

Gerente de marketing de productos de Microsoft 365: Licenciatura (B.S./B.A.) o experiencia equivalente requerida, los campos de estudio relevantes incluyen Marketing, Negocios e Informática; experiencia de 5 a 10 años relacionada en marketing de productos en productividad en la nube.

Director Financiero para Argentina: Licenciatura en administración de empresas, contabilidad, finanzas, economía, ciencia de datos o experiencia en un campo relacionado de análisis financiero de posgrado, contabilidad, control o experiencia laboral en finanzas; o Maestría en administración de empresas, contabilidad, finanzas, economía, ciencia de datos o un campo relacionado Y más de 4 años de experiencia laboral de posgrado en análisis financiero, contabilidad, control o finanzas; o experiencia equivalente.

Investigador senior de seguridad: Más de 5 años de experiencia en Inteligencia de amenazas, respuesta a incidentes, seguridad de TI, análisis de malware, seguridad ofensiva o seguimiento de amenazas cibernéticas con una capacidad demostrada para aprovechar la inteligencia sobre la metodología, las herramientas y la infraestructura del atacante para mejorar la postura de seguridad, más de 1 año de experiencia en codificación (Regex, SQL, python, C#) y excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en inglés.

Especialista en Soluciones: Se requieren entre 5 y 10 años de experiencia en ventas sénior relacionada con las cargas de trabajo avanzadas de BDM y un título de BS/BA, preferiblemente MBA; ventas, capacitación en ventas compleja (por ejemplo, Miller Hyman, Spin, Michael Bosworth, Challenger, Holden, Krauthammer, etc.); certificaciones de la industria que incluyen, entre otras: PMI, Ventas, asociaciones tecnológicas locales, etc; más de 8 años de experiencia relacionada a roles de liderazgo de ventas sénior, gestión de equipos de ventas y ventas técnicas de alto rendimiento, ventas de soluciones de coaching y estrategias de desarrollo de cuentas; experiencia impulsando transformaciones organizacionales mientras entrega resultados a corto plazo; planificador estratégico con historial que genera resultados más rápido que la competencia en nuevos mercados/áreas de solución (preferido: crecimiento y consumo de servicios en la nube); sólidas habilidades interpersonales, habilidades de coaching, colaboración entre grupos y capacidad comprobada para influir más allá de los límites de la organización; atractor de talentos: historial comprobado atrayendo y desarrollando nuevos líderes; experiencia significativa de líder de ventas anterior que no sea de Microsoft en consultoría y servicios de TI o empresa de servicios en la nube; y ser impulsado por el éxito, trabajar bien en un equipo diverso y disfrutar de un entorno dinámico y cambiante.

Ingeniero en Data y ML: Más de 3 años de experiencia relevante en ingeniería de datos, inteligencia comercial, MLOps, ingeniería de ML o un campo relacionado, mas de 3 años de experiencia con lenguajes de consulta (SQL, Kusto, Cosmos, etc.) y tecnologías de visualización de datos como Power BI, más de 1 año de experiencia laboral en la industria en Python o R, creando e implementando modelos básicos de aprendizaje automático, fuertes habilidades de codificación en un lenguaje de programación orientado a objetos (C # o Java) y un lenguaje de secuencias de comandos (por ejemplo, Python) y conocimiento de las prácticas modernas de DevOps (incluidos Git, CI/CD, Azure DevOps/VSTS).

Ingeniero de software de investigación: Licenciatura o equivalente, más de 2 años de experiencia en programación fuera de los cursos universitarios en un entorno industrial o de investigación, fuertes habilidades de programación en Python o Java, competencia en análisis y visualización de datos estadísticos utilizando Python y sus herramientas de análisis estadístico (por ejemplo, Pandas, Matplotlib, Jupyter), experiencia demostrada con marcos de aprendizaje profundo como PyTorch y fluidez en inglés escrito y hablado.

Desarrollador móvil Android/iOS: Más de 3 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles orientadas a objetos usando Swift, Objective-C, Android SDK y lanzando aplicaciones a la App Store, conocimientos en desarrollo de software orientado a objetos, algoritmos y estructuras de datos, sólidas habilidades de interfaz de usuario y diseño y una licenciatura en informática, o experiencia equivalente relacionada.

Ingeniero de clientes: Enfoque en el cliente, pensamiento de diseño, orquestación de partes interesadas, demostración de la solución, resolución de problemas, aprendizaje y formación, comunicación efectiva, experiencia en productos y tecnología, Licenciatura en Ciencias de la Computación, Ingeniería, Negocios o campo relacionado, más 5 años de experiencia en tecnologías de datos e IA.

Consultor de Tecnología - Datos e IA: Licenciatura en Ciencias de la Computación, Ingeniería, Finanzas, Negocios o un campo relacionado, más de 3 años de experiencia en liderazgo en áreas comerciales relevantes, capacidad para viajar a nivel nacional e internacional y trabajar con diversas culturas y clientes y capaz de obtener un pasaporte válido dentro de los 90 días posteriores a unirse al equipo, fluidez en inglés hablado y escrito y en el idioma local, si corresponde. Capacidad de hablar otros idiomas un plus, capacidad para comunicarse con una variedad de audiencias diferentes y sólidas habilidades de presentación, profundos conocimientos técnicos o arquitectónicos.

Ingeniero de software II: Licenciatura o título avanzado en informática, ingeniería o campo relacionado, más de 4 años de experiencia en desarrollo web del lado del cliente en TypeScript, JavaScript, React/Redux o tecnologías similares, experiencia desarrollando en HTML/CSS y más de 4 años de experiencia profesional en ingeniería de software.

Ingeniero de software: Licenciatura en CS o experiencia equivalente, al menos 3 años de experiencia en diseño, desarrollo y envío de software, habilidades sólidas de C++/C#/Java con al menos 5 años de experiencia en programación C++/C#/Java, más de 2 años de experiencia en sistemas distribuidos y entorno de desarrollo ágil, experiencia previa con desarrollo en grandes servicios de alto volumen y baja latencia, experiencia con desarrollo orientado a servicios y sistemas basados en la nube, experiencia en la escritura eficiente de código multiproceso y concurrente, fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita en inglés con excelentes habilidades de comunicación interpersonal y colaboración, compromiso demostrado con el éxito de los demás.

Ingeniero de software II (Full Stack): Más de 3 años de experiencia profesional en desarrollo y diseño de software, utilizando uno o más lenguajes de programación de propósito general, incluidos, entre otros, Java, C/C++, C#, Python, JavaScript.

Ingeniero Senior de Software (Full Stack): Más de 6 años de experiencia en diseño y desarrollo de software profesional, utilizando uno o más lenguajes de programación de propósito general, incluidos, entre otros, Java, C/C++, C#, Python, JavaScript.

Gerente de Ingeniería de Software: BS/BA o superior en Informática o Ingeniería, experiencia práctica pasada demostrada trabajando profundamente con datos, análisis de datos y habilidades técnicas sólidas, automotivado, proactivo y orientado a resultados, excelentes habilidades de comunicación y colaboración, capacidad para trabajar más allá de los límites del equipo para hacer las cosas, más de 8 años de experiencia en la industria desarrollando software de nivel empresarial y más de 3 años de experiencia liderando equipos de ingeniería, entregando software de alta calidad para los clientes.

Gerente Principal de Ingeniería de Software: Más de 9 años de experiencia en desarrollo de software profesional que demuestre las responsabilidades identificadas anteriormente y más de 2 años de experiencia en la gestión de un equipo de ingeniería de software.

Quienes desean postularse a alguno de los puestos de trabajo anteriormente detallados, deben dirigirse al siguiente enlace: https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2920452368&f_C=1035&geoId=100446943&location=Argentina&sortBy=R

Luego, deben seleccionar el trabajo al cual quieren aplicar. Como ya se dijo, es importante que el perfil de Linkedin de los postulantes esté al día y bien detallado, ya que es la única forma de aplicar a dichos empleos.

¿Cuánto se puede ganar en alguno de estos empleos?

Por supuesto que los salarios variarán mucho si se trata de un joven profesional o de una persona con años de experiencia. Según el sitio Glassdoor, un Jefe de Departamento de Microsoft en Argentina puede ganar cerca de $161.617 pesos mensuales, mientras que un Ejecutivo de Ventas cobra entre $333.000 y $611.000. Mientras tanto, una persona con un cargo gerencial puede llegar a ganar cerca de $935.000 pesos al mes.