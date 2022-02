Empleado de un museo le pintó ojos a un cuadro de 1 milón de dólares: mirá qué dijo después

Alexánder Vasíliev, exguardia de seguridad del Centro Yeltsin, situado en la ciudad de Ekaterimburgo (Rusia), no es un artista del pincel. Pero saltó a la fama al valerse de un bolígrafo para dibujar un par de ojos en la obra 'Tres Figuras' (1932-1934), de la artista soviética Anna Leporskaya. Y este viernes explicó por qué lo hizo.

La obra original, y la obra intervenida por el improvisado artista.

En una entrevista con el portal E1.RU, dijo que que todo ocurrió a principios de diciembre del 2021, en su primer día de trabajo como guardia de seguridad en la institución cultural, cuando un grupo de adolescentes le pidió que dibujara ojos en las figuras representadas en la pieza de Leporskaya, alumna de Kazimir Malévich, creador del suprematismo.

"Soy un tonto, ¡qué he hecho!", se regañó el exguardia de seguridad. "Se lo digo a todos ahora", agregó.

"Creía que solo eran pinturas infantiles"

"Para ser sincero, no me gustaron mucho esas obras. Me dejaron una fuerte impresión. Intenté pasar de largo sin mirar", confesó Vasíliev. "Entonces vi a unos chicos, de 16-17 años, discutiendo acerca de por qué no había ojos, ni boca, ni belleza. Había algunas chicas en el grupo y me pidieron: 'Dibuje los ojos, usted está trabajando aquí'. Les pregunté: '¿Estos son trabajos suyos?'. Me dijeron que sí y me dieron un bolígrafo. Dibujé los ojos. Creía que solo eran sus pinturas infantiles", afirmó.

El exguardia, de 63 años, detalló que ese mismo día se fue a casa, por una indisposición, y unos días después los agentes de Policía se presentaron para interrogarlo. Afirma que no entendió de inmediato de qué lo acusaban y que entonces sugirió "borrar todo" del cuadro "para que no fuera visible".

"Nunca tocaría un cuadro de otra persona, sin preguntar. ¿Por qué meterse con lo de otros? ¡Si hubiera sabido que no eran obras de aquellos chicos, que los cuadros fueran traídos de Moscú y valieran tanto! ¿Qué he hecho?", lamentó.

Veterano de guerras en Afganistán y Chechenia

Por su parte, la esposa de Vasíliev, Yulia, aseguró que la vida cotidiana su marido es "absolutamente normal", pero agregó que "a veces es tan ingenuo como un niño". Y para explicar ese comportamiento, dijo que sería consecuencia de una contusión que sufrió durante la primera guerra chechena.

De acuerdo con E1.RU, el exguardia, ahora acusado de vandalismo, es veterano de las guerras de Afganistán y Chechenia. En 1995 resulto gravemente herido en una batalla de la primera guerra chechena (Rusia), en la que sobrevivieron solo cuatro hombres de su escuadrón, formado por 36 efectivos, y por la que fue galardonado con la Medalla de Honor. Tras el incidente, fue dado de baja del Ejército y recibió la tercera categoría de discapacidad.

La primera esposa de Vasíliev murió. Luego, en 2014, su único hijo fue apuñalado en la calle. Antes de trabajar en el Centro Yeltsin, el hombre fue guardia de seguridad de un banco, que posteriormente cerró, y antes de eso trabajó para varias empresas de seguridad.

"Estar en casa le resultaba duro, insoportable. Tenía muchas ganas de ir a trabajar. Creo que esa es la tragedia de parte de su generación. Hay muchas personas como él, que han perdido la salud, que han quedado marginadas", señaló la mujer del exguardia.

'Tres Figuras' de Anna Leporskaya

'Tres Figuras', lienzo de Anna Leporskaya, forma parte de la colección de la Galería Estatal Tretyakov, pero fue enviada al Centro Yeltsin para una exposición de arte abstracto.

Un restaurador de la Galería Estatal Tretyakov, de Moscú, examinó los daños sufridos por la obra, que se han estimado en 250.000 rublos (unos 3.350 dólares). Por fortuna, 'las aportaciones' pictóricas del vigilante podrán eliminarse sin dañar la pieza.

Según el medio The Art Newspaper Russia, la obra estaba asegurada en 74,9 millones de rublos (casi un millón de dólares) y la compañía de seguros pagará la restauración.