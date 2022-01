"Mi rasgo tóxico": una joven le deja a su ex todos los días en el buzón... ¡un pescado!

En algún lugar del mundo un hombre la está pasando realmente mal. Es que su ex pareja es algo "intensa" y como dijo el New York Post, "la venganza es un pescado que se sirve frío".

Es que la joven deja un pescado todos los días en el buzón de su ex novio. Fue ella misma quien subió el video a la red social Tik Tok, que lleva hasta el momento 2.2 millones de visitas.

“Mi rasgo tóxico es que publico pescado crudo en el buzón de mi ex todos los días”, dice la imagen. Pese a que Katie no revela qué provocó la riña con su pareja, explicó en los comentarios que soñó la medida odiosa para "hacer que me extrañe".

(Fuente: Minuto Uno)