¿Qué pasa si vacuné y no sabía que estaba contagiado?

En este comienzo de año que vino con el estallido de nuevos contagios de Covid-19, donde se registró un nuevo récord por encima de los 109.000, muchas personas están recibiendo sus turnos para aplicarse la tercera dosis de las distintas vacunas contra el coronavirus.

La circulación de esta nueva variante (ómicron) que, según los especialistas, presenta síntomas muy leves que pueden confundirse con un resfriado, y de la existencia de pacientes asintomáticos, a muchos les preocupa haberse vacunado sin saber que estaban contagiados de Covid.

“Es improbable que la vacunación agrave el cuadro de Covid porque todas son vacunas inactivadas", explican los expertos, que además agregan “lo que sí puede ocurrir es que se confundan los síntomas propios de la vacunación (fiebre, malestar general, dolor en el sitio de inyección) con los síntomas del Covid, retrasando así el diagnóstico y contagiando a familiares y otras personas”.

De acuerdo al Ministerio de Salud, en caso de ser contacto estrecho de un caso confirmado de Covid-19, se recomienda aplazar la vacunación hasta que finalice el período de aislamiento.Ómicron, variante de rápida propagación y síntomas leves

El pico registrado desde fines de diciembre de 2021 que dio paso a la tercera ola de Covid-19 en la Argentina, coincide con la noticia de que ómicron es el virus con la propagación más rápida de la historia.

A diferencia de las variantes anteriores, la ómicron no presenta por el momento pérdida de gusto ni de olfato. Los más reportados fueron dolores musculares, fatiga, tos seca y fiebre baja. Justamente porque son tan leves, en particular entre las personas vacunadas, los síntomas de ómicron pueden confundirse con los de un resfriado y no los de la cepa más contagiosa del coronavirus.