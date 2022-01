Hallaron en Francia una nueva variante del Covid-19, una "prima lejana" de Ómicron

Científicos franceses trabajan a contrarreloj para estudiar una nueva variante del Covid-19 que habría llegado a Francia a través de un paciente que regresó de Camerún.

Los investigadores de la Universidad de Aix-Marsella, liderados por el profesor Philippe Colson, descubrieron que la nueva variante, a la que denominaron B.1.640.2 o IHU, tiene 46 mutaciones y 37 deleciones.

Su descubrimiento, hecho a principios de diciembre de 2021, todavía no fue publicado en una revista académica, pero sí figura en el portal medRxiv, donde se presentan los estudios científicos que se encuentran a la espera de ser revisado por pares.

Los científicos analizaron a 12 pacientes con Covid-19 en la ciudad de Forcalquier, a unos 100 kilómetros de Marsella, en el sur de Francia, y detectaron mutaciones que mostraron una "combinación atípica".

De acuerdo con el estudio, esta variante es un "pariente lejano" de Ómicron, la variante surgida en Sudáfrica que está haciendo estragos en el mundo entero, con picos de casos nunca vistos desde el inicio de la pandemia.

Las pruebas muestran que la variante porta la mutación E484K, que se cree que la hace más resistente a las vacunas, y también la mutación N501Y, que se vio por primera vez en la variante Alfa y que se cree que la puede hacer más transmisible.

"Estas observaciones muestran una vez más lo poco predecible que es la aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2 y su introducción desde el extranjero y ejemplifican la dificultad de controlar dicha introducción y posterior propagación", señala el grupo de científicos en la publicación.

"Las variantes del SARS-CoV-2 se han convertido en un importante problema virológico, epidemiológico y clínico, en particular con respecto al riesgo de escapar de la inmunidad inducida por la vacuna", advirtieron los investigadores.

La variante Ómicron, o B.1.1.529, tiene alrededor de 50 mutaciones y puede infectar a personas que ya tienen un nivel de inmunidad.

Originada en Sudáfrica, desde entonces se extendió para convertirse en la variante dominante en varias naciones europeas, incluida Francia, donde contribuyó a la actual explosión de casos, que superó los 200.000 contagios diarios en la última semana del año 2021.

El epidemiologista Antoine Flahault, que dirige actualmente el Instituto de Salud Mundial en Ginebra, afirmó que es muy posible la aparición de nuevas mutaciones del virus en distintas partes del mundo y que esto continuará más allá de Ómicron.

"Estoy persuadido de que no será la última oleada", estimó por su parte Eric Caumes, exjefe del servicio de enfermedades infecciosas del hospital La Pitié Salpêtrière de París. "Pero quizás será la última con esta intensidad", indica.

Qué se sabe sobre la nueva variante detectada en Francia

¿Cuántos casos se detectaron?

Hasta ahora se han identificado en Francia unos 12 casos confirmados genómicamente. El primer caso estuvo relacionado con un viaje a Camerún.

¿Es más resistente a las vacunas?

Su catálogo de mutaciones sugiere que esquiva mejor la inmunidad que las versiones anteriores del virus. Tiene la mutación E484K, que se registró por primera vez en la variante Beta. Se cree que hace que las vacunas sean menos potentes.

¿Debería ser de preocupación?

No parece que haya ninguna razón para preocuparse por la variante todavía, que no provocó un brote considerable. En la actualidad, no hay evidencia de que esté compitiendo con la variante Ómicron, pero solo se detectó el 10 de diciembre.

(Fuente: Perfil)