Una ex Miss USA se mató a los 30 años

La depresión ganó otra víctima. Cheslie Kryst, ex Miss USA 2019, saltó de la terraza del edificio The Orion, de 60 pisos, en el que ella vivía en el 9no., en Nueva York y murió el domingo 30/01 por la mañana. Su cuerpo fue encontrado en la vereda, en West 42nd Street, el barrio conocido como Clinton o Hell's Kitchen, a las 07:15. Ella tenía 30 años y vivía sola: “Con devastación y gran dolor, compartimos el fallecimiento de nuestra amada Cheslie”, informó su familia en un comunicado obtenido por CNN. "Su gran luz fue la que inspiró a otros en todo el mundo con su belleza y fuerza. Se preocupaba, amaba, reía y brillaba"

Kryst, abogada de 30 años que ganó el certamen Miss USA de 2019, del que participó como Miss Carolina del Norte, dejó una nota en la que decía que dejaba sus bienes a su madre, una ex competidora del mismo certamen que fue coronada como Miss Carolina del Norte en 2002, pero no mencionó un motivo de su decisión.

Poco antes de saltar, Kryst publicó un mensaje críptico en su página de Instagram, escribiendo: “Que este día te traiga descanso y paz”.

Kryst era una abogada con inquietudes sociales: su avatar en Instagram era el logo de Black Lives Matter, y ella se manifestó dispuesta a ayudar a reformar el sistema de justicia de Estados Unidos. Ella tenía 3 títulos de 2 universidades: Derecho en la de Carolina del Sur y Wake Forest, donde también obtuvo una Maestría en Administración de Empresas.

Kryst también trabajó como corresponsal del sitio de noticias de entretenimiento ExtraTV.

Y dirigió un blog sobre moda, White Collar Glam, para ropa de trabajo femenina.

Kryst trabajó, gratis, para ayudar a los presos que pueden haber sido sentenciados injustamente.

Ella escribió un ensayo desgarrador en 2021 sobre los desafíos de envejecer, casi morir trabajando y recibir "emojis de vómito" de los trolls en Internet.

Fue en marzo de 2021, en Allure:

Cada vez que digo 'voy a cumplir 30 años, me estremezco un poco. A veces puedo enmascarar con éxito esta respuesta incómoda con emoción; otras veces, mi entusiasmo se siente vacío, como una mala actuación.

La sociedad nunca ha sido amable con los que envejecen, especialmente con las mujeres. (Se hacen excepciones ocasionales para algunos de los ricos y algunos de los famosos).

Kryst señaló que cuando fue coronada Miss USA, a los 28 años, era la mujer de mayor edad en la historia en ganar el título:

"Una designación que incluso la brillante corona Mikimoto de perlas y diamantes de US$ 200.000 apenas podría alegrar a algunos fanáticos acérrimos del concurso que inmediatamente comenzaron a solicitar que se rebaje el límite de edad."

“Mi desafío al statu-quo ciertamente llamó la atención de los trolls, y no puedo decirles cuántas veces he borrado comentarios en mis páginas de redes sociales que tenían emojis de vómito e insultos diciéndome que no era lo suficientemente bonita para ser Miss USA o que mi musculatura era en realidad un 'cuerpo de hombre'”.

“Y eso fue solo mi apariencia. Mis opiniones, por otro lado, fueron suficientes para hacer que un fanático de los concursos tradicionales se aferrara a sus perlas”.

“Se supone que las mujeres que compiten en certámenes tienen una opinión intermedia, si es que la tienen, para no ofender. Hablé con franqueza sobre mis puntos de vista sobre la legalización de la marihuana, las políticas de inmigración de la Administración Trump, las leyes contra el aborto, la confirmación de la jueza Amy Coney Barrett y los éxitos y fracasos de la reforma de la justicia penal”.

El siguiente posteo fue el último que hizo Cheslie antes de saltar:

“Una mirada sonriente y con ojos arrugados a mis logros hasta ahora me da vértigo por sentar las bases para más, pero cumplir 30 se siente como un frío recordatorio de que me estoy quedando sin tiempo para ser importante ante los ojos de la sociedad, y es exasperante”.

"Después de un año como 2020, uno pensaría que hemos aprendido que envejecer es un tesoro y que la madurez es un regalo que no todos pueden disfrutar".

“Demasiados de nosotros nos permitimos ser medidos por un estándar que algunos se niegan severamente a desafiar y otros simplemente aceptan porque encajar e ir con la corriente es más fácil que remar contra la corriente”.

“Luché en esta pelea antes y es la batalla que estoy peleando actualmente con 30 ¿Cómo sacudo las normas inquebrantables de la sociedad cuando me enfrento al implacable paso del tiempo? Es la vieja pregunta: ¿Qué sucede cuando 'inamovible' se encuentra con 'imparable'?"

“Me uní a un equipo de competición en la escuela y gané un campeonato nacional. Participé de tribunales simulados; gané concursos de redacción; y obtuve puestos en la junta ejecutiva local, regional y nacional. Casi me muero trabajando, literalmente, hasta que un período de 8 días en un hospital local provocó el desarrollo de una nueva perspectiva”.

“Descubrí que la pregunta más importante del mundo, especialmente cuando se hace repetidamente y se responde con franqueza, es: ¿Por qué? ¿Por qué obtener más logros solo para obtener otra victoria? ¿Por qué buscar otra placa, medalla o artículo en mi currículum si es por vanidad y no por pasión? ¿Por qué trabajar tan duro para capturar los sueños que la sociedad me ha enseñado a querer cuando sigo encontrando solo el vacío?".

Kryst terminó su ensayo diciendo que su cumpleaños de 30 lo pasó en su vivienda:

Desfilando con una blusa de seda negra, pantalones cortos a juego y una bata hasta el suelo mientras devoraba un pudín de bananas y revisaba las llamadas recibidas. Incluso llevé mi corona la mayor parte del día sabiendo que tendría que devolverla al final de mi reinado como Miss USA. Hice lo que quería en lugar de lo esperado. Ahora, entro en el año 30 en busca de alegría y propósito en mis propios términos, y eso se siente como mi propia dulce victoria.