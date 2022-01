¿Querés tener un febrero fabuloso? Mirá qué debés hacer, según tu signo

Aries

En febrero tienes que concentrar toda tu energía en hacer cosas, en tu trabajo, en lo que te gusta. Tus rutinas serán importantes, no decaigas ni las dejes a medias. Y recuerda todos esos propósitos que te hiciste cuando empezó el año. Eso sí, tampoco te vengas abajo si hay algo que tienes que apartar de tu vida porque no te llena. Haz balance y quédate con lo que te haga feliz. Y si tienes que empezar cosas nuevas, adelante.

Tauro

Pasa más tiempo con tu familia y amigos, es posible que los tengas un poco abandonados. Da igual que los veas o no, coge el teléfono, habla con ellos, planea algo, invítales a casa, busca tiempo Tauro. En febrero, créeme, lo que más necesitas es sin duda, tener más cerca de tu gente especial. Y aclarar ciertas cosas.

Géminis

Más alegría Géminis, aunque haya algo que te perturbe. Sonríe y que se joda el mundo. En serio, tendrás que apartarte un poco de ese mal asunto que parece que te persigue. Y si está asociado a una persona, escapa, huye, y si tienes que bloquear, BLOQUEA. Ya verás como empiezan a pasar cosas buenas a tu alrededor. Será como quitarte una espina.

Cáncer

En febrero tienes que cuidarte a ti mismo, tienes que dedicarte más tiempo, tienes que estar ahí para ti Cáncer. Solo para ti. Además, es importante que te cuides porque tienes mucho estrés encima, sobre todo en relación a temas personales. Tus emociones están un poco descontroladas y eso hace que pierdas el control de tu vida. Para, frena, reflexiona y aprende a marcarte el camino que quieres seguir.

Leo

En febrero harás las cosas bien, lo tienes claro. No puedes perder el tiempo con personas que no aportan. Hay gente que es muy buena pero por desgracia no siempre te lleva por el buen camino o por el camino que tú necesitas ahora. Y tú, te alejarás de ahí, Leo. Además, también querrás solucionar un asunto familiar muy importante.

Virgo

En febrero vas a cultivar la mente Virgo, necesitas leer más, mantenerte informado, escuchar a los demás, a los tuyos, aceptar ciertos consejos y sobre todo, comprender que hay gente que mejor lejos que cerca. Por mucho que significaran para ti en su día. Si quieres evolución personal, hay que conseguir dejar a un lado ciertas situaciones. Sí o sí.

Libra

Necesitas dedicarte un poquito a ti mismo Libra, lo sabes. Y desconectarás siempre de todo lo que puedas. Y lo cierto es que vas a obligarte a dejar las RRSS a un lado, necesitas tener tiempo para ti y últimamente se lo dedicas a quien no debes. Incluso indirectamente. En febrero, tú primero Libra.

Escorpio

Vas a cuidar tu salud mental y física y sí Escorpio, vas a tratar mucho mejor a tu cuerpo. Volverás a retomar las riendas de tu vida, a tener el control sobre ella. Has pasado por momentos de mucho estrés y de calvario pero ahora sabes qué es lo importante en la vida, y no vas a dar a nadie protagonismo extra. Lo tienes claro. A cada cerdo le llegará solo…

Sagitario

En febrero, serás más honesto conmigo mismo Sagi. No es que ahora no lo seas pero es verdad que te has cortado mucho a la hora de plantarle cara a ciertas personas Sagitario. Y eso no es bueno. Intenta escucharte un poco más, intenta hacer lo que realmente te dicta el corazón. Es importante. Y así, dejarás de guardarte cosas dentro hasta que explotes.

Capricornio

Vas a empezar a buscar algo que hacer el febrero, tomarte unas vacaciones o un descanso sería lo ideal. Y si no puedes, al menos, planearlas. Tienes que recuperar mucha energía que estás perdiendo ahora en ciertos asuntos Capri. Proponte descansar ante todo, y recargar pilas, todas las que puedas.

Acuario

En febrero hay que organizarse. Después de corregir ciertas cosas que se habían hecho mal, ahora toca empezar a descansar un poco. Es un mes perfecto para entender qué es lo importante realmente, y qué es lo que está en tu mano también.

Piscis

En febrero vas a sobrevivir Pececito y créeme que eso será más que suficiente. En serio, vas a tener tantas cosas encima que quizás te agobies bastante y pienses que nada peor puede suceder. Pero escucha, sólo serán momentos puntuales, lo demás, todo felicidad así que, que esos momentos no eclipsen los buenos Piscis. Disfruta.