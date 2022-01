Reservó una mesa para festejar su cumpleaños con amigas, ninguna fue y los mozos la sorprendieron

Durante los últimos días se viralizó un video donde se ve a una joven que reservó una mesa en un restaurante para ir a celebrar junto a sus amigas la fecha de su cumpleaños, pero al final ninguna de ellas asistió para tristeza de la mujer. Los mozos del restaurante notaron lo que sucedió y decidieron estar junto a ella y animarla en su día, a pesar del plantazo que se comió.

Esto fue lo que le sucedió a una joven mexicana, quien decidió hacer oro de una situación muy triste en su cuenta personal de Tik Tok. Esta reserva, la cual hizo porque había arreglado con sus amigas que iban a celebrar su cumpleaños en un restaurante, quedo sin efecto cuando ninguna de ellas se presentó en el lugar.

Ella estaba ansiosa. No obstante, ninguna de sus "amigas", llegó al lugar acordado y todos los presentes l onotaron, ya que se encontraba muy inquieta en una gran mesa sola y con platos para más de 5 personas.

"Hice una reunión por mi cumpleaños y nadie llegó. Los meseros se dieron cuenta que no llegó nadie, me trajeron unos globos y un pastelito. Se quedaron conmigo a cenar y me alegraron la noche"

Inmediatamente y al notar lo que pasaba, los meseros del lugar se animaron a llevarle un par de globos, un pequeño pastel con una mini velita y le cantaron le feliz cumpleaños ente todos.

Según su propio relato en sus redes, sobre la hora de la reservación una le contestó y se excusó de que se "quedó dormida". Las demás, no contestaban los mensajes hasta que la joven que dijo que recién se levantaba, les escribió y empezaron a responder. Una dijo que sus papás no habían llegado a su casa, otra que todavía no se había cambiado y otra indicó que "no le dieron permiso de ir".

Muchos internautas se animaron a decirle incluso “algo habrás hecho” a lo que, en su defensa la chica dijo que no se trataba de amigas de la infancia sino de su grupo de estudio, y aunque ella pensaba que eran amistades de verdad, evidentemente estaba equivocada.

Fuente: con información de Crónica y TikTok