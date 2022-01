Día Internacional del Abrazo: cuánto debe durar para que sea perfecto y placentero

Cada 21 de enero se celebra el Día Internacional del Abrazo, una fecha ideada por Kevin Zaborney, un estadounidense que se mostraba preocupado por las escasas muestras de afecto que realiza la gente en público, inclusive con los miembros de su familia. A raíz de esto, es que pensó en crear una festividad que brindará una excusa de hacer algo que a todas las personas les gusta, y es ni mas ni menos que dar y recibir abrazos.

Esta fecha se celebró por primera vez el 21 de enero de 1986 en el pueblo de Clio en Michigan y tomó trascendencia en los Estados Unidos gracias al Calendario de eventos Chase, una publicación que presentaba todas las festividades locales del año, y cuyo dueño era el abuelo de una de las mejores amigas de Zaborney.

Este buen rollo que transmiten los abrazos no se debe solo a la necesidad de conexión después de tantos confinamientos y aislamiento social. La ciencia ya ha demostrado con creces los beneficios de un buen abrazo: alivia el dolor, relaja tensiones, dispersa el estrés, aleja la sensación de soledad...

Ahora bien, no todos los abrazos son igual de efectivos. Seguro que has notado que, en algunas ocasiones, hay abrazos que no logran hacerte sentir nada mientras que otros te resultan más placenteros.

¿Cómo debe ser entonces el abrazo perfecto? ¿Y cuántos segundos debe durar, más o menos?

Estas son las preguntas a las que quiso dar respuesta un pequeño grupo de investigadores de la Universidad de Londres. Después de analizar diversos abrazos, publicaron sus resultados en el diario científico Acta Psychologica. A continuación tienes las conclusiones (a través de Phys). Seguro que te ayudan a dar (y recibir) abrazos más placenteros.

¿Qué tipos de abrazos son más placenteros que otros?

El estudio, que se realizó en la Universidad de Londres, realizó 2 experimentos. El primero de los tests tuvo la participación de 48 voluntarias, todas ellas estudiantes, que no se conocían entre ellas. En un laboratorio, y dentro de un entorno clínico, se les pidió que abrazaran, con los ojos vendados, a una de las investigadoras.

Debido a que las universitarias no podían ver, era la investigadora la que controlaba el tipo de abrazo (por ejemplo, un abrazo por la cintura) así como su duración (largo, corto...). Al terminar, se le pidió a cada voluntaria que puntuara el nivel de placer que sintieron al ser abrazadas.

Cuando analizaron los datos, los investigadores descubrieron que el tipo de abrazo no afectaba el grado de placer. La clave se encontraba en la duración: las voluntarias prefieren los abrazos largos, concretamente de entre 5 y 10 segundos de duración. Los abrazos cortos no les producían mucha satisfacción.

Mientras tanto, el segundo experimento se realizó en un entorno más abierto. Los investigadores recorrieron el campus de la Universidad de Londres y, cuando encontraban a parejas, les pedían que se abrazaran entre ellos. Se realizó un centenar de abrazos, entre parejas del mismo género o de sexo diferente.

En este caso, los investigadores no pidieron a los voluntarios improvisados que se abrazaran de forma específica, pero si anotaron el tipo de abrazo y, al final del mismo, pedían a la pareja que anotara el grado de placer sentido.

De nuevo, el tipo de abrazo importaba muy poco mientras que la duración determinaba el grado de placer. Una vez más, los abrazos largos resultaron más placenteros que los cortos.

Otros estudios del pasado complementan la información obtenida en los experimentos de la Universidad de Londres. El Advanced Telecommunications Research Institute International de Japón descubrió que los adultos necesitan 4 abrazos diarios mientras que la entidad Free Hugs concluyó que los más pequeños necesitan al menos 12 abrazos diarios.

Ahora ya lo sabes. Si quieres ayudar a tus personas queridas a sentirse mejor, realiza abrazos largos, de 5-10 segundos. Por contra, evita los abrazos cortos porque dejarás a tus amigos, parejas y familiares con ganas de más.