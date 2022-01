En Nicaragua: El canciller argentino compartió un acto con un iraní acusado del atentado a la AMIA

Este lunes 10 de enero, durante el acto de reasunción de Daniel Ortega en Nicaragua, el embajador argentino en aquel país, Daniel Capitanich, compartió la ceremonia con un funcionario iraní acusado por ser uno de los partícipes intelectuales del atentado terrorista a la AMIA. El acusado es Mohsen Rezai, sobre quien pesa una alerta roja de Interpol. Lo llamativo es que desde el país no se tomó ninguna acción sobre la presencia de dicha persona en el acto ni avanzar en el reclamo para la detención.

En la página oficial de Interpol aparece no solo una imagen de Rezai, sino también sus datos y los cargos de los que es acusado: “homicidio calificado, doblemente agravado (por haber sido cometido por odio racial o religioso y por ser un medio idóneo para causar un peligro común) en perjuicio de 85 víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones leves y lesiones graves calificadas, en forma reiterada y daños múltiples agravados por haber sido cometidos por odio racial o religioso”.

A pesar de ello, Rezai no solo no fue detenido, sino que desde la representación argentina en Nicaragua no se hizo nada para pedir su detención, pese a que meses atrás desde Cancillería se había condenado si designación a vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán.

Fuente: Infobae