Misterio en la isla: la encontraron sin documentos y sin recordar nada de su vida

En la Isla de Krk, ubicada en Croacia, las autoridades hallaron a una mujer de unos 60 años que no recuerda nada de su nombre y menos de su vida. La encontraron muy débil, sin ninguna documentación y cubierta de sangre. Y ahora todos tratan de averiguar quién es y cómo llegó hasta allí.

De acuerdo a los reportes mide 1,62 metros, habla inglés a la perfección, "como una profesora". Luego de que fuera vista llamando la atención de un pescador desde la zona de rocas, un equipo de 14 personas con vehículos 4x4 se adentraron tres kilómetros a través de una zona de rocas irregulares y la rescataron.

Además del misterio sobre su identidad, los investigadores se preguntan cómo pudo sobrevivir varias noches a la intemperie en una zona de la isla en la que hay osos y jabalíes. Cuando la encontraron, estaba tan débil que apenas podía tomar un sorbo de agua.

"No hay vida ni animales excepto quizás jabalíes u osos que saben nadar hasta aquí en busca de comida, pero esto es una rareza porque no hay comida, nada. Una mujer de esa edad ciertamente no podría nadar esa distancia, necesita una fuerza excepcional", dijo uno de los investigadores.

Ahora, luego de la difusión de su imagen, buscan determinar si alguien la reconoce y descubrir qué pasó.

(Fuente: Telefe Noticias)