De locos: se inyectó mercurio en el cuerpo para convertirse en un "X-Men"

Tan insólito como real. Un adolescente de 15 años quiso lookearse y volverse tan igual a su superhéroe que fue más allá de disfrazarse: se inyectó mercurio en uno de sus brazos para ser como Quicksilver, de la saga de X-Men. Pero esto no salió como esperaba y terminó con una úlcera que no lograba cicatrizarse.

Quiksilver.

De acuerdo a lo que publicaba The Mirror, el caso médico fue dado a conocer por el Centro Nacional de Información Biotecnología. Según el relato, para ser como su superhéroe, el joven utilizó la sustancia de un termómetro y se la inyectó en su brazo en tres oportunidades. Sin embargo, esta acción no salió como esperaba y le provocó una úlcera que no lograba cicatrizarse.

Afortunadamente los médicos lograron extraer el elemento químico del cuerpo del adolescente, quien afortunadamente no resultó envenenado. Según informó la prensa local, esta no es la primera vez que el joven muestra interés por convertirse en superhéroe porque tenía un "historial de múltiples picaduras de araña para simular a Spiderman".

Por este historial, el muchacho recibió asistencia psicológica para determinar si sus acciones se dieron por "problemas psiquiátricos", pero los estudios determinaron que no fue así y que tenía un "coeficiente intelectual normal".

(Fuente: Crónica)