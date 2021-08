Cosas del coronavirus: dio positivo y su novia celebró la boda sin él

Que la pandemia no detenga lo que el amor quiere unir. En una frase así se debe haber apoyado una pareja de Indonesia que contrajo casamiento de una manera muy particular: la novia presente en la ceremonia y el novio a través de una videollamada.

Muchas parejas vienen postergando este importante paso precisamente por las raros tiempos de restricciones que toca atravesar, pero estos novios decidieron seguir adelante el video que subieron a TikTok se convirtió en viral.

La unión en matrimonio de esta pareja seguro no fue como la habían soñado, la novia se encontraba junto a los invitados en un salón decorado para la ocasión, sin embargo el novio no esta allí. Días antes de su boda el joven dio positivo para covid-19, pero eso no impidió que los enamorados dieran el sí, organizaron todo de manera que el paciente estuviera presente de manera virtual.

El video fue compartido por la cuenta de TikTok sobre maquillaje @intandiahkurniasari, son dos clips los que muestran a la novia vestida y maquillada especialmente para su boda y al lado de ella una pantalla led donde se veía la imagen del novio, quien estaba conectado desde el lugar donde cumple el aislamiento por coronavirus.

Es que al parecer el amor no conoce límites, la prometida se ve como presume su anillo de casamiento y como sellan su unión en un beso, simulado, pero no por eso menos emotivo.

