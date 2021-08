"Una suegra no debe meterse": harto de las discusiones, este vecino les dejó esta carta imperdible

Es sabido que la convivencia entre vecinos es complicada. Mientras más cantidad de departamentos haya, más difícil es congeniar con cada habitante. Y en este sentido los "ruidos molestos" siempre son un tema fundamental de pelea que a veces se resuelven en forma pacífica y otras no tanto.

Eso pasó con un vecino cansado de los gritos del 3B y decidió escribir una carta que pegó en los espacios comunes del edificio para asegurarse que todos los leyeran. Y como si fuera poco, lo publicó en su cuenta de Twitter donde se hizo viral.

La carta

“Queridos vecinos del 3ºB: Por favor, dejad de discutir gritando, todo el edificio está al tanto de vuestros problemas. Pedro tiene razón, una suegra no debe meterse en una relación. Entendemos que estés estresada por lo de tu amiga Raquel, pero ella se lo buscó cuando dejó a Mateo por Ricardo”, escribió este hombre en la carta y firmó “Tus Vecinos”.

Dicho esto, sin dudas dejó en claro que todas las conversaciones de los habitantes del 3 B fueron bien escuchadas y que éstas, molestan bastante al resto del consorcio.

Una vez que la carta se viralizó en la red social del pajarito, los internautas comenzaron a compartir sus historias más desopilantes con vecinos. Algunas de ellas muy graciosas y otras no tanto. Lo que quedó claro que es la convivencia en los edificios y a veces en los barrios no es para nada fácil. Las paredes o las medianeras no hacen milagros.

