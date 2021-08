Vivió 6 meses con su madre fallecida en la casa para cobrar la jubilación: detalles escalofriantes

En Estados Unidos, una mujer de 54 años fue arrestada cuando las autoridades descubrieron que conservó por seis meses en la vivienda el cadáver de su madre para poder seguir recibiendo el dinero que cobraba de seguro social por discapacidad.

El hecho ocurrió en Lincoln, Arkansas. Geanee Pike es la hija de Gloria, de 72 años, quien padecía cáncer de mama en fase 4. Fue el hermano de la difunta, George Maness, quien había denunciado su desaparición luego de que no la viera más desde agosto del 2020. Pero Geanee manifestó que su madre no estaba desaparecida, si no que estaba con una amiga.

Cuando las autoridades registraron la cuenta bancaria de Gloria, hallaron una transacción del 27 de julio de 2021 en el Dollar General en Lincoln. Al observar las imágenes de las cámaras de seguridad del local notaron a Geanee usando la tarjeta de su progenitora.

Por tal motivo el tribunal emitió una orden de registro para la casa de la mujer. Y fue en el allanamiento que realizaron este 2 de agosto que las autoridades encontraron el cuerpo de Gloria, momificado en la sala de estar. El mismo estaba envuelto con diarios y con su habitual ropa de cama.

Al verse acorralada, la hija de la víctima manifestó que su madre murió por causas naturales hacia fines del año pasado, pero que ella no lo denunció y decidió encubrirlo.

Finalmente la mujer fue acusada de abuso de un cadáver y fraude de identidad financiera. Actualmente está arrestada en el centro de detención del condado de Washington, sin derecho a fianza.

(Fuente: Crónica)