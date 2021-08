Tremendo: disfrazada de enfermera, se robó una bebé de los brazos de su madre en el hospital

En México, una falsa enfermera se robó a una bebé de los brazos de su madre. Pero afortunadamente, el tremendo episodio tuvo un final feliz.

El hecho ocurrió en el Hospital General de Occidente en la ciudad de Zapopan, del estado mexicano de Jalisco. Según trascendió por fuentes de la investigación, una mujer que vestía uniforme quirúrgico engañó a la joven madre diciéndole que necesitaba a la bebé para llevarla al área de las cunas.

Pero no hizo eso, si no que escapó con la recién nacida. Poco después, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en su cuenta de la red social Twitter definió a lo sucedido como “algo terrible". Y agregó: "Alguien se robó una bebé. No es posible que exista ese nivel de maldad”.

La presunta ladrona

A pocas horas de que fue desplegado el operativo de búsqueda, la beba fue hallada a unos 20 minutos del establecimiento sanitario. "Está en buen estado de salud; nos la entregó una vecina que la encontró a un lado de un edificio”, dijo el paramédico Refugio Herrera.

La menor estaba envuelta en sábanas del hospital y fue trasladada al denominado "Hospitalito de Zapopan". Por su parte, el padre de la menor hizo la confirmación preliminar de la identidad de la bebé que fue recuperada.

Con la confirmación preliminar de identidad por parte de su papá, anunciamos con mucha alegría que ya fue localizada la bebé que ayer fue robada del Hospital General de Occidente. Su estado de salud fue valorado en el Hospitalito de Zapopan y está en perfectas condiciones. pic.twitter.com/1wZ8hLpGnG — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) August 26, 2021

(Fuente: Crónica)