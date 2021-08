"Lo amo y él me ama a mí": no la dejan entrar al zoo por su "vínculo especial" con un chimpancé

Un zoológico le cerró sus puertas a una mujer por su "vínculo especial" con un chimpancé. Una unión de cuatro años y ella quedó con el corazón roto.

Todo ocurrió en la zona de Amberes, Bélgica. La protagonista de esta historia es Adie Timmermans, una señora que concurría seguido al mencionado lugar y desarrolló una relación impensada con el chimpancé de 38 años. De acuerdo a lo que dijeron los empleados del Parque, esta situación generó problemas en el animal y tomaron la decisión de que esa unión debía terminar.

Destrozada, la mujer dijo que "amo a ese animal y él me ama a mí. No tengo nada más. ¿Por qué me quieren quitar eso?.