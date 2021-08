Quedó registrado en video: quiso matar a su profesor, pero pasó algo increíble

En Brasil, una confitería fue el escenario de una escena de película, en la que un maestro casi pierde asesinado por un ex alumno del secundario, de tan solo 15 años.

Las cámaras de seguridad registraron el violento episodio. En el video se observa que el profesor estaba comiendo con una mujer, entre charla y charla, no se dio cuenta que su vida corría peligro.

(Captura de video)

El muchacho se colocó detrás del adulto y no estaba ni a un metro de distancia. Se acomodó, gatilló tres veces, pero el disparo nunca salió. La situación no habrá durado más de 5 segundos. Pero luego escapó y unos pocos los vieron. Después, un misterio. No fue visto otra vez.

El profesor, mientras comía en su mesa, jamás se dio cuenta que estuvo al borde de la muerte. Tanto el como su acompañante ni siquiera escucharon de atrás el ruido de los movimientos característicos de la pistola, o se percataron que había una persona detrás a 10 centímetros de distancia.

La Policía investiga la causa y buscan la razón por la cual el adolescente quiso asesinar a quien fue su profesor.

(Fuente: Crónica)