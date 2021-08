A lo Baywatch: ovación para una propuesta de casamiento más que insólita en la playa

Si de pedir matrimonio se trata, hay maneras y maneras de hacerlo. Algunas son muy tradicionales y otras se ponen algo creativas. Aquí te mostramos una que se viralizó por tener ese toque de originalidad.

Enrique es un español y su pareja, Karol, una guardacosta que desempeña su tarea en una playa de la ciudad de Málaga. Él decidió llegar en una moto de agua a su trabajo y hacerle la gran pregunta frente a todos los presentes.



Según publica el diario El Español, Enrique elaboró todo un plan. Ella se encontraba trabajando, atenta a cualquier inconveniente, cuando de repente divisó que una moto de agua cruzaba las olas del mar, demasiado cerca de la costa para su gusto.

El vehículo siguió su rumbo y se dirigió directo hacia la orilla. A medida que se iba aproximando, Karol pudo divisar que quien manejaba el vehículo estaba muy bien arreglado, ya que estaba de traje.

Al llegar a la costa, Karol pudo reconocer que este misterioso hombre era su novio. Ante la atenta mirada de todas las personas que estaban disfrutando el sol, pisó la playa y se arrodilló para posteriormente disparar la conocida pregunta.

"En la playa que nos conocimos, ¿qué mejor sitio para pedirte que te cases conmigo?", fue lo que le dijo a su novia según los presentes.

Todavía sorprendida, la guardacostas no dudó en decir que “sí”. Enrique, feliz, y los presentes no dudaron en ovacionar la actitud de este joven.

"Que la gente se preocupe por dar amor y defenderlo, que es lo que realmente vale. He organizado esto con tiempo, desde hace un mes he estado preparando todo: el traje, el flotador, la moto de agua. Solo lo sabían el chófer, que era mi padre, y a los que he tenido que avisar para organizarlo. A mis amigos y familia les dije que tenían que estar en la orilla a esa hora, y ya está. Es más importante la originalidad que el dinero”, explicó Enrique al medio periodístico.

(Fuente: Crónica)