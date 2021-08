Con 83 años vendió todo para comprarse un motorhome y comenzó a viajar por Sudamérica

Es sabido que nunca es tarde para realizar un sueño, y eso es una premisa que tomó en su vida Sara Vallejo, de 83 años. Desde hace cuatro años comenzó a darle un vuelco a su vida, de 180º, para vivir en un motorhome e ir de viaje por Sudamérica.

Sara nació en Buenos Aires, pero se radicó hace 50 años en Yerba Buena, Tucumán. Según explicó: "le hablé a mi amigo sobre que no sabía qué hacer con mi tiempo como jubilada y él me dijo sabía que a mí me gusta viajar y también manejar, por lo que me recomendó comprarme un motorhome”, explica la mujer.

Sara fue profesora de inglés toda su vida, hasta que a los 60 años se jubiló. Fue allí que comenzó con otros proyectos en su vida.

Desde joven le gustó viajar y conoció diferentes lugares como México y Brasil. Y se le presentó un obstáculo muy difícil, que era el de encontrar la manera de poder adquirir su nueva movilidad para comenzar sus aventuras.

“Vi un motorhome que tenían que traerme proveniente de Estados Unidos, pero para eso necesitaba dinero para poder adquirirlo, así que decidí vender mi casa y empezar otra vida, nunca tuve miedo en animarme”, afirma Sara.

Tras la decisión tomada, Sara sostiene que junto a sus hijos para contarles que iba a comenzar a vivir y viajar con un motorhome, a lo que la primera reacción de sus hijos fue de incredulidad.

“Les dije a mis tres hijos que no creo en las herencias, que voy a gastar todo lo que tengo. En ese momento me miraron sin poder entender y pensaron que no lo iba a hacer, pero lo hice. Ellos saben que es parte de mi carácter, que si estoy convencida de realizar algo, lo llevo adelante, así que me terminaron apoyando”, resalta.

SUS VIAJES

Cuando ya tenía su motorhome en Tucumán, el segundo desafío para Sara pasó por comenzar a organizar en 2017 sus viajes, hacia donde iría y qué personas la acompañarían en sus aventuras.

“Yo tengo unos amigos en Concordia, Entre Ríos, que suelen andar en moto y me dijeron que me iban a acompañar en mi primer viaje. Así que fui a buscarlos hasta allá para arrancar y nos fuimos para Uruguay. De ahí después nos fuimos a Brasil, hasta llegar a Salvador de Bahía”, explica la viajera.

Una vez allá, durante esa primera excursión por Brasil, Sara señala que también pasó por las ciudades de Arrecife y Natal, en donde pasó a buscar a otro amigo, en lo que el comienzo de una innumerable cantidad de lugares que visitó.

Entre los viajes más significativos que le tocó realizar, Sara coloca como uno de los que recuerda con mayor emoción y cariño unas vacaciones de 15 días que llevó a cabo en Brasil junto a sus hijos y a sus nietos.

También remarca que la gran mayoría de las veces emprende sus viajes con personas que son más jóvenes que ella, por lo cual, si bien ella tiene “mucho tiempo libre”, aquellos que la acompañan “lo hacen como parte de sus vacaciones, porque la mayoría trabajan”.

“Los viajes pueden durar desde tres semanas hasta no más de tres meses. Lo bueno es que he hecho muchos amigos en los viajes, de otras provincias y también de Brasil. Yo no digo que voy a donde me lleva el viento, yo voy a donde me llevan mis amigos”, subraya.

VENDIÓ SU CASA PARA COMPRAR EL MOTORHOME

A la hora de querer salir a viajar con su motorhome, a Sara no la frena nada, ni siquiera la imposibilidad de contar con un acompañante, lo que la llevó a incluso en una oportunidad a hacer una convocatoria por redes sociales para elegir entre sus seguidores quienes la acompañarían.

“Fui a Neuquén a visitar a una nieta y me convocaron a una reunión de varias motorhome en Ushuaia. En ese momento decidí hacer una encuesta en donde les hacía varias preguntas a la gente y analicé los perfiles. Terminé eligiendo a tres personas desconocidas, que hoy son grandes amigos”, apuntó Sara.

En ese sentido, enfatiza que tiene un “sexto sentido” para identificar quienes son “buenas personas” que nunca le falla, por lo que nunca tuvo que lamentar un mal momento.

(Fuente: Crónica)