Video aterrador: su hija jugaba en un tobogán... ¡y apareció un fantasma detrás!

De la ciudad de Nueva León, México, aparece este nuevo viral. Todo sucedió en un parque cuando un padre decidió llevar a su hija a disfrutar de la noche. Y en vez de un momento de diversión, se encontró con una aterradora experiencia paranormal.

La madre de la menor compartió una secuencia de imágenes en la que se observa lo que parecería ser un fantasma, persiguiendo a la niña.

Según lo que manifestó la mujer, el esposo no se percató de la presencia paranormal, si no que recién lo descubrió cuando revisó el video en casa. Justo cuando la niña estaba a punto de tirarse por la rampa del tobogán, ahí se puede ver un rostro similar al de una mujer.

"No sabía si subirlo o no pero me decidí a subirlo esto le paso a mi hijas hace 4 días, le hice el comentario a varias personas estuve en shock por qué les pregunté quién estaba ahí y mi hija y su papá se quedaron asustados por qué no había nadie, solamente ellos en la placita",dijo.

Y luego, añadió: "Esto pasó en la de las torres en San Nicolás por Walmart entonces estoy algo sacada de onda porqué jamás en mi vida había pasado por una situación así y más porque le pasó a mi hija, la bebé entonces no sé cómo no sé qué pasó no sé porque paso pero cada que analizó el video se me eriza la piel no sé porque si es una bebita inocente por qué le pasaría eso y solo quería compartir está historia paranormal con ustedes... y si alguien me podría dar una hipótesis de esto que estoy en shock...".



(Fuente: Vox Populi)