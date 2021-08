Esta noche y mañana, el cielo brindará el pico máximo de lluvias de estrellas fugaces

Los expertos observadores de los cielos suelen decir que las Perseidas son quizás, la más destacada de las lluvias de estrellas dentro del calendario astronómico anual.

Este show celestial es protagonizado por los fragmentos que dejó el cometa Swift-Tuttle que origina la esperada lluvia de meteoros de las Perseidas, que se viene produciendo entre el 17 de julio y el 24 de agosto, aunque alcanzará su punto máximo de actividad en la noche del 12 y 13 de agosto, pudiendo llegar a ver hasta 150 meteoritos por hora.

Las Perseidas aparecen todos los años en julio y agosto, cuando la Tierra atraviesa los rastros de escombros dejados por este cometa antiguo. A este evento estelar se lo considera una de las mejores oportunidades para los fanáticos de los cielos y astrofotógrafos del mundo.

Origen cósmico

Las lluvias de estrellas se originan a partir de pedazos de roca y hielo muy pequeños, que son fragmentos que van dejando los cometas a medida que se acercan al interior del Sistema Solar. El comenta recibe cada vez más energía del Sol por lo que comienza a volatilizarse. De estado sólido mezcla de piedra y hielo pasa a gaseoso.

Cuando ese material que se desprendió del cuerpo celeste, queda en el Sistema Solar, forma nubes de partículas. Y en un momento, cuando la Tierra atraviesa esa nube de partículas que dejó el cometa, las mismas ingresan a la atmósfera a miles de kilómetros por hora y se incineran. Eso es lo que llamamos estrellas fugaces. Cada año que pasan son de menor intensidad porque son cada vez menos los fragmentos que quedan en las nubes de partículas. En los años en que el pico de las Perseidas coincidió con noches sin luna, se pueden llegar a observar hasta 150-200 meteoros por hora.

¿Por qué se llaman Perseidas?

Todos los meteoros asociados con una lluvia en particular tienen órbitas similares y todos parecen provenir del mismo lugar en el cielo, llamado radiante. Las lluvias de meteoritos toman su nombre de la ubicación del radiante. La Perseida se encuentra ubicada en la constelación de Perseo. De manera similar, la lluvia de meteoros Gemínida, que se observa cada diciembre, lleva el nombre de un radiante en la constelación de Géminis.

El cometa Swift-Tuttle fue descubierto por Lewis Swift el 16 de julio de 1862 y por Horace Parnell Tuttle el 19 de julio de 1862. Apareció de nuevo en 1992 y fue redescubierto por el astrónomo japonés Tsuruhiko Kiuchi. Tiene 26 kilómetros de ancho, y tarda 133 años completar una elipse en su órbita. Contiene casi 30 veces la energía cinética del ataque de asteroides que destruyó a los dinosaurios y, en base a una próxima interacción con Júpiter, tiene una probabilidad de chocar con la Tierra de un millón en un millón en el año 4479.

Cómo observarlas

Si no está nublado, elija un lugar de observación lejos de las luces brillantes, recuéstese boca arriba y mire hacia arriba. No se necesita ningún equipo especial para ver las Perseidas, solo los ojos. Es importante destacar que no se recomiendan telescopios o binoculares debido a sus pequeños campos de visión. Los meteoritos generalmente se pueden ver en todo el cielo, por lo que no hay que mirar en una dirección en particular.

Las lluvias de meteoros pueden variar en sus momentos de máxima intensidad, ya que algunas alcanzan su máximo durante solo unas horas y otras durante varias noches.

Pero ¿dónde deberías mirar? Debido a que la corriente de escombros de las Perseidas se mueve en una dirección específica y también lo hace la Tierra, todos los meteoros asociados con esta lluvia parecerán originarse desde una ubicación específica en el cielo: justo debajo ya la izquierda de la primera «W» hecha por la constelación de Casiopea.

Justo debajo de la W de Casiopea, se puede ver el radiante de las Perseidas. Los meteoros se separarán radialmente de este punto en el cielo, así que a partir de allí se podrán ver sin problema las perseidas el 12 de agosto por la noche. Esta región del espacio está justo fuera de Casiopea y en la constelación de Perseo, y es por eso que esta lluvia de meteoros se llama Perseidas.

Lo ideal es colocar una silla de modo que se esté viendo una gran región del cielo centrada en este punto, ya que todos los meteoros parecerán alejarse de ella. Llamamos a este punto el radiante, ya que todos los meteoros parecen irradiar desde este único punto de origen. Las estrellas fugaces son visibles a simple vista, por lo que no se necesitan binoculares ni un telescopio.

Los observadores de estrellas deben estar advertidos de que la luz de la Luna y el clima pueden oscurecer los espectáculos. Pero si eso ocurre, pueden recurrir a retransmisiones en directo de meteoros, como las organizadas por la NASA y por Slooh.

