Temor en una ciudad europea al septuplicarse en dos semanas los contagios de coronavirus

Las alertas de nuevos brotes de coronavirus no cesan en Europa, un continente al que muchos ponen como ejemplo y que deja en evidencia que aún no la batalla no está ganada.

Y dentro de este territorio, hay una región española como Catalunya que ha visto hasta septuplicado en número de casos en las últimas dos jornadas.

Los contagios de la epidemia avanzan descontrolados en Catalunya, donde en los últimos siete días se diagnosticaron 21.658 nuevas infecciones mediante PCR o test de antígenos, siete veces más que la semana del 11 al 17 de junio, con una media diaria de más de 3.000 casos y una media de edad de los infectados de 26,4 años.

Los casos más graves comenzaron a llegar a los hospitales este pasado fin de semana, pero los expertos advirtieron que se espera que continúen ingresando en los próximos días.

Todos los indicadores epidémicos confirmaron que la quinta ola del covid es la más pronunciada, con un riesgo de rebrote (EPG), que ascendió a 978 puntos, 299 más que el día anterior, un riesgo que no se daba desde el 22 de octubre, cuando creció la segunda ola. La velocidad de propagación del virus (Rt) sigue disparada y ya es de 2,99, un total de 49 centésimas más que ayer, es decir, que cada 100 infectados contagian a una media de 299 personas, o lo que es lo mismo, cada día se triplican los contagios.

Según el grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos (BIOCOMSC) de la UPC, la variante delta es clave, junto con la falta de inmunización de la población joven y la sociabilización en entornos de riesgo, para que España registre una importante tasa de crecimiento de Covid-19, uniéndose a países como Reino Unido, Finlandia, Noruega, Islandia y Portugal, según el informa del diario La Vanguardia.

Destacan que existen grandes diferencias dentro de España en cuanto a la incidencia del virus, pero que hay territorios, como Catalunya, donde los casos se duplican rápidamente. Desde el grupo de investigación explican, no obstante, que “los casos tienen que subir mucho para que se traduzca en defunciones”.

Por el momento, esta quinta ola de contagios ya comenzó a saturar la atención primaria, la cual actualmente asume buena parte de la vacunación, tal y como reconocido al diario español, la secretaria de Salut Pùblica de la Generalitat, Carmen Cabezas. Por ello, adaptaron los protocolos para agilizar la realización de diagnósticos y poder seguir vacunando. La intención es agilizar el proceso de diagnóstico en un contexto en el que buena parte de los casos que llegan son jóvenes con sintomatología leve.

Cabezas mostró preocupación debido a la alta transmisibilidad del virus entre los jóvenes, aún no vacunados, pero sin embargo, resaltó que los hospitales no están llenos y la mortalidad sigue bajo mínimos.

La campaña de vacunación en Cataluña, por el momento prioriza la aplicación de segundas dosis a la población de entre 60-69 años para poder acabar con su esquema de inmunización. Se espera termine dentro de un par de semanas para poder asi comenzar con la franja de 40-49 años, los cuales pueden llegar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según Cabezas.

Al inicio de una semana en la que se comenzará a inocular de forma generalizada a la franja desde 16 a 29 años, Cabezas apuntó que “sería posible” que los adolescentes de 12 a 15 años se vacunen antes del inicio del curso escolar.