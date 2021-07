Abuela no cayó en "el cuento del tío" y hasta hizo que los estafadores le depositaran plata, mirá cómo

Una abuela rusa desafío a los ladrones virtuales que intentaron hacerle el famoso "cuento del tío" y hasta se llevó unos pesos de más.

La mujer de 70 años oriunda de la ciudad de Cheliábinsk, recibió un llamado de un hombre quien dijo ser representante de su banco. Los estafadores informaron a la profesora de lenguas extranjeras que alguien estaba intentando robar el dinero de su cuenta, y le preguntaron cuánto tenía guardado en el banco.

Como ya recibió llamadas similares en otras ocasiones, la damnificada reconoció el intento de phishing. Pero en vez de colgar, ella decidió seguirles el juego y les contó a los estafadores que guardaba 8 millones de rublos en su cuenta (10 millones de pesos). En verdad, la mujer sólo tenia unos 50 rublos a su nombre, equivalente a 65 pesos.

La ciudad de Cheliábinsk.

"Entonces la persona con la que hablaba empezó a apresurarse a decir que cada segundo era valioso, y me sugirió que fuera al banco, retirara todo el dinero y lo transfiriera a una cuenta segura. Además, pidió que no colgara para seguir en contacto", dijo la abuela que prefirió mantenerse en el anonimato.

De repente, la jubilada comenzó a decir que las llamadas que entraban a su teléfono eran de pago y que no sabía cuánto tiempo alcanzaría su actual saldo. Sin parar a preguntarse por qué una millonaria estaba corta de saldo telefónico, los estafadores rápidamente le ofrecieron una recarga: "Casi inmediatamente me transfirieron 500 rublos. Al parecer, me iban a tener enganchada durante mucho tiempo", comentó la mujer.

Cuando el "empleado" volvió a llamarla para insistir que se acercara a un cajero automático, ella le preguntó que banco representaba.

"Cuando lo nombró, me hice la esclerótica y le dije que los 8 millones estaban en otra organización, y que solo tenía 50 rublos en su banco", dijo. Tras un corto silencio del otro lado de la línea, la anciana fue blanco de una sarta de groserías antes de que el ladrón cortara la llamada.

(Fuente: Crónica)