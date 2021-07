Bolsonaro en su laberinto: sigue peleando con Lula, pero no sabe si va por la reelección

Mientras las encuestas confirman cada vez con más contundencia que en 2022 Ignacio Lula Da Silva volvería a ser el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro declaró que no sabe si se presentará a la reelección.

Analistas de aquel país atribuyen las declaraciones a la intención de quitar un poco la atención sobre su persona, ya que las referencias con mayormente negativas y no hacen más que agrandar la brecha con el ex sindicalista metalúrgico.

Bolsonaro fue un extraño fenómeno político en Brasil. Llegó sin partido político impulsado por la destitución de Dilma Roussef acusada de desvío de recursos presupuestarios de una partida a otra; y ganó sin enfrentar a Lula, que fue preso por la acción del juez Sergio Moro, en el marco de la Operación Lava Jato. Moro luego fue ministro de Justicia del propio Bolsonaro, nombramiento que mucho consideraron un pago por servicios prestados, en una teoría que se confirma con sentencias posteriores donde castigan su parcialidad en las investigaciones y condena que terminaron con Lula 580 días en prisión.

En la falta de partido se apoya, al menos desde la retórica, el ex capitán del ejército: "Tengo que tener un partido político. No sé si me postularé para las elecciones del próximo año. Debo postularme, no puedo garantizarlo. Y hemos estado hablando con varios partidos, incluidos los progresistas, partido del que fui miembro durante aproximadamente 20 años, más los 28 en los que fui diputado federal".

Mientras siembra la duda sobre su postulación, continúa su política de chicanas contra Lula Da silva, y hace correr el rumor de que podría afiliarse al PP de Ciro Nogueira, principal referente de la derecha brasilera.