Tras bancar a la Revolución, Silvio Rodríguez pidió la libertad de detenidos en las manifestaciones

Silvio Rodríguez no esconde ni escondió nunca ser un militante revolucionario cubano, a pesar de una postura crítica ante algunos aspectos del movimiento que tomó el poder en la isla el 1 de enero de 1959.

Hace pocos días, tras las protestas nacidas en sectores del pueblo cubano y alentadas desde Miami en redes sociales, Silvio declaró que “no soportan venos resistir y respirar”.

Hoy, sin abdicar de su defensa de la Revolución, y tras una reunión con jóvenes que participaron de las manifestaciones contra el gobierno cubano, pidió la libertad de los manifestantes que permanecen detenidos “y no fueron violentos”.

Silvio escribió en su blog detalles de cómo fue el encuentro, y las razones de su pedido.

"No sé cuántos presos habrá ahora, dicen ellos que cientos. Pido lo mismo (libertad) para los que no fueron violentos y cumplo con la palabra empeñada", escribió.

"El encuentro con Yunior y Dayana fue bueno, no exagero si digo que fraterno; hubo diálogo, intercambio, nos escuchamos con atención y respeto, señaló el cubano, quién consideró relevante “escuchar que ellos, como generación, no se sentían ya parte del proceso cubano, sino otra cosa. Me explicaron sus argumentos, sus frustraciones".

Fiel a su conocido “alineamiento crítico”, el trovador consideró que "Tiene que haber más puentes, tiene que haber más diálogos, tiene que haber menos prejuicios; menos ganas de pegar y más deseos de resolver la montaña de temas económicos y políticos pendientes. Menos costumbre de escuchar a quienes hablan lo mismo con las mismas palabras, década tras década, como si las generaciones no vinieran también con sus propias palabras e ilusiones".