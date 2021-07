¡Escalofriante!: influencer calentó un huevo por un video en TikTok, explotó y así le quedó la cara

Chantelle Conway es una influencer, madre de 25 años, que, al lucir siempre su belleza en sus imágenes, quedó traumatizada cuando le salió muy mal un truco viral que consiste en escalfar un huevo en microondas.

La mujer publicó el resultado de su fallido intento por cocinar ese huevo y mostró que su cara terminó con serias quemaduras faciales. A través de su cuenta de Tik Tok siguió publicando actualizaciones con su caso para mostrar la evolución del proceso de cicatrización.

CÓMO FUE EL ACCIDENTE

La influencer siguió las instrucciones que viralizaron en las redes, de quienes se sumaron a una tendencia de escalfar huevos duros y grabar el proceso. Fue así que Conway mostró que hirvió la tetera y llenó una taza antes de romper un huevo crudo en el agua y ponerlo en el microondas durante diez segundos.

Manifestó que cuando puso una cuchara fría en el agua hirviendo para quitar el huevo escalfado y en ese momento ocurrió el desastre, ya que la reacción hizo que el agua caliente se disparara directamente a su cara. La mujer afirma que ha estado cocinando huevos escalfados en el microondas durante los últimos dos años antes de que saliera mal a principios de este mes.

Cuenta que estaba tan conmovida por el incidente que pensó que se había “borrado para siempre las líneas de expresión de la cara”

EL TESTIMONIO DE CHANTELLE

A través de Tik Tok, contó que significó esta experiencia para ella. “Fue el peor dolor que he experimentado en mi vida y eso que he tenido dos partos naturales. Sentí como si alguien sostuviera un soplete sobre mi cara constantemente y me convencí de que toda mi cara se había quemado”.

”Miré directamente por encima de la taza, así que tuve mucha suerte de haber logrado cerrar los ojos a tiempo y agradezco no estar ciega en este momento, pero mis párpados estaban muy quemados”.

”Creo que probablemente habría muerto de dolor si no hubiera actuado tan rápido echándome agua fría porque estaba tan mal que no podía soportarlo”.

(Fuente: TN)