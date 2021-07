Este pueblo suizo rompió récords: mirá cuánto te pagan para que vivas allá

Europa está afectada por una pandemia natural, el envejecimiento de su población.

Los jóvenes se van de los pequeños pueblos y se resisten a tener la cantidad de hijos que se promediaba, porque quieren desarrollar una vida profesional, o simplemente porque no están dispuestos a tomar la responsabilidad en un mundo cada vez más violento e injusto.

Cada tanto aparecen pequeños pueblos europeos que tientan a jóvenes de todo el mundo a mudarse, a través de un incentivo económico o de, por ejemplo, casa a uno o dos euros.

Claro que no siempre es tan sencillo: en el caso de las viviendas se incluye un compromiso de renovarla en plazos de 3 o 5 años, con una inversión mínima estipulada, y un depósito dinerario que no se devolverá si no permanecen cierto tiempo en la región.

El caso del pueblo suizo de Albinen es uno de los que puede desaparecer si no agrega habitantes a su padrón.

Las fotos del lugar son impactantes, de postal, de película, y recuerdan a los más grandecitos esas imágenes de dibujos como Heidi.

Los requisitos para mudarse a este paraíso de 300 habitantes, con un subsidio de hasta 25 mil dólares por adulto y 10 mil por niño, por lo que una familia promedio podría llegar a recibir 70 mil dólares, son varios. En primer lugar, el padre o madre de familia no debe superar los 45 años.

No es para “secos”, ya que se exige una inversión inmobiliaria mínima, comprar o construir, de 200.000 francos, unos 21 millones de pesos argentinos.

Por último, el contrato se hará efectivo si las personas que arriben acepten vivir en la zona, por lo menos, 10 años. De no ser así, deberán devolver todo el aporte económico que el gobierno local les realizara.