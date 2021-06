La desgarradora carta de una abuela a la enfermera que la vacunaba: “Ayuda, estoy secuestrada”

En México se vivió un estremecedor episodio cuando una abuela pidió ayuda porque estaba secuestrada. Tiene 85 años y aseguraba en una carta que su hija y yerno la maltrataban, y ese papel se lo dio a una enfermera cuando fue a vacunarse contra el coronavirus.

Esta es la terrible historia de Caralampia y se viralizó en los últimos días. Ella recibió su turno para aplicarse una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y fue acompañada por una pareja.

Cuando estaba por recibir el pinchazo le entregó a la enfermera una carta escrita por ella donde pedía auxilio. “Ayúdenme por favor, que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa. Les pido que me saquen de aquí por favor”, contaba.

Allí anotó su nombre y el de los familiares que la tenían retenida. La terrible situación se destapó el domingo 12 de abril en la escuela vocacional número 7, en la alcaldía Iztapalapa.

Tras esta situación, la enfermera entregó la nota a agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) que resguardaban el lugar y de inmediato detuvieron a los presuntos agresores.

Según informó la Policía en un comunicado, la anciana acudió al centro sin las personas que denunció y por eso aprovechó el momento para pedir ayuda. Los agentes que se encontraban en el lugar la llevaron a un lugar seguro y, según indicaron, allí permanecerá mientras se le da seguimiento a su caso.

Los agresores fueron identificados como Laura, de 39 años, hija de la denunciante, y Ramón, de 59, su esposo y yerno de Caralampia. Ambos fueron detenidos y presentados ante el agente del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica y realizará las indagatorias pertinentes.

(Fuente: TN)