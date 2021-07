Falleció el ideólogo de la invasión norteamericana a Irak

El ex secretario de Estado norteamericano Donald Rumsfeld falleció a los 88 años, a causa de un mieloma múltiple, afirmó Keith Urbahn portavoz de la familia, al diario The New York Times.

Rumsfeld ostenta dos récords: fue el secretario de Defensa norteamericano más joven, y el más veterano. Ocupó el cargo por primera vez con el presidente Gerald Ford, entre 1975 y 1977.

La segunda vez que llegó a la importante cartera fue entre el 2001 y el 2006, bajo la presidencia de George W. Bush.

Su carrera estuvo marcada por la antipatía general de dirigentes de su espacio político y del rival, por una seguridad rayana en la arrogancia, que lo llevaba a frecuentes choques con propios y extraños.

Rumsfeld sufrió bajo su administración la penosa incursión norteamericana en Afganistán, y soportó duras críticas por su gestión del conflicto.

Luego logró cambiar la atención de Afganistán y Bin Laden hacia Saddam Hussein y a Irak, país que Estados Unidos invadió y destruyó, promesa de la reconstrucción mediante, con el pretexto de las “armas de destrucción masiva”, que luego se probó fue un fraude para enmascarar la avanzada por el petróleo.

Hoy, al conocer su muerte, George W. Bush señaló: “Con él, el mundo era un lugar más seguro”.