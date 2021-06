¿Necesitás paz en WhatsApp?, te contamos cómo ocultar si estás "en línea"

Una actualización en WhatsApp trajo la posibilidad de ocultar la última hora en la que estuviste activo en la plataforma, pero al estar conectado el mensaje que lee "En línea" debajo de tu foto de perfil continuará visible

Para ocultar que estás en línea y poder leer y contestar tus mensajes existen algunos trucos.

Si se busca ocultar la información de un contacto en particular, la única solución sería el botón de bloqueo. Algo drástico, pero logra remover tanto tu estado de conexión como foto de perfil y visto azul del contacto seleccionado; eso sí, no podrás comunicarte una vez que lo bloquees.

Pese a su finalidad el método de bloqueo no es completamente a prueba de balas, ya que existen aplicaciones terceras diseñadas específicamente para ver si un contacto bloqueado está o no en línea.

Leer sin estar en línea

Para ocultar tu actividad de todos los contactos por igual, una simple solución es el modo avión: una vez activada la modalidad en tu teléfono se cortarán todas las conexiones, por ende el dispositivo no puede avisar a WhatsApp si entraste o no a la aplicación. Podrás acceder a tus chats normalmente, pero no entrarán nuevos mensajes mientras estés en modo avión.

Una vez oculto, podrás escribir tu mensaje y cerrar la aplicación. Cuando salgas de modo avión y la conexión se vuelva a establecer, el mensaje en cola se enviará automáticamente y será como si nunca hubieses estado en línea.

Otra opción es usar las notificaciones: introducida en pasadas versiones de WhatsApp, la función de notificaciones incluye la posibilidad de responder a los mensajes más recientes. Cuando llega un nuevo mensaje (y mientras las notificaciones estén activadas en tu teléfono) podrás leer el mensaje en tu barra de avisos, y al desplegarlo aparecerá la opción de "Responder" y también "Marcar como leído".

Dado que WhatsApp reconoce al usuario como "en línea" recién cuando abre la aplicación, mientras no abras el mensaje la respuesta enviada desde las notificaciones no delatará que estuviste en línea.

Por último, para desaparecer completamente de WhatsApp existen varias aplicaciones desarrolladas por terceros que ocultan todos tus datos sin dejar de leer y responder a tus mensajes de manera normal. La más conocida es Unseen, también compatible con otras redes sociales como Instagram, y Lectura Privada por WhatsApp.

(Fuente: Crónica)