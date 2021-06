Nadie fue a la fiesta de sus hijos e hizo la invitación por redes: mirá cómo terminó la historia

En Nuevo León, México, una madre pidió ayuda a través de Facebook para convocar a la gente que estaba cerca y acudiera al festejo de cumpleaños de sus hijos Gera, de 5 años; y Asís, de 4, pues las personas a las que habían invitado no llegaron.

En su publicación, realizada el 13 de junio, la mujer llamada Monserrat compartió dos fotos en las que se pueden ver varias mesas vacías al igual que un inflable con forma de castillo puestos sobre la calle, junto a ellas escribió: "Son casi las 7 pm y nadie ha llegado a la merienda que le hice a Gera y Asís", y aclaró que habían recibido excusas de los invitados como que estaban muy lejos.

Así que escribió la convocatoria, sobre todo para que sus hijos no se pusieran tristes: "Si no me hablan o me conocen no importa, si gustan venir el brincolín estará hasta las 11:00 p.m. Tengo chillidog, frituras y pastel. No quiero que la comida se quede, ni que Gera y Asís piensen que no tienen ’amigos’, como ellos me dicen".

El post fue compartido 22,000 veces y recibió varios mensajes de apoyo. En los comentarios, el papá de los menores, identificado como Diego, avisó que ya comenzaba a llegar gente y minutos después informó: "muchas gracias a todos, pero por lo del COVID ya no podemos recibir gente. Muchas gracias a todos los que llegaron, de corazón se los agradezco, en serio, gracias por darles un momento de alegría a mis niños".

(Imagen Facebook)

En otra publicación de Monserrat se puede ver que al lugar llegaron muchas personas de la zona e incluso mencionó que de otros municipios de Nuevo León, todos acompañados con niños para que pudieran jugar con Gera y Asís.

"No tengo palabras para agradecerles las muestras de solidaridad y empatía que tuvieron hacia mis hijos Gerardo y Asís, no tengo cómo agradecerles a todos y cada uno de los que vinieron", escribió la madre junto a las fotos y además mencionó que aparte de los regalos, le llevaron a los niños un show con personajes de Star Wars y otro con los de Paw Patrol.

(Fuente: Yahoo Noticias)