Aunque le rompas el corazón en pedazos: éstos signos del zodíaco siempre prefieren la verdad

De acuerdo a la astrología, hay cinco signos del zodíaco que detestan que les mientan y siempre preferirán la verdad aunque les duela todo. Estos son:

SAGITARIO

Es optimista: no importa qué tan feo se vea su futuro, ha aprendido a ver el lado positivo de las cosas. Prefiere la verdad sin dudarlo, porque tiene una resiliencia que pocos conocen. Es capaz de levantarse en medio de la tempestad y no se engancha.

No quiere convivir con quienes no valen la pena.

VIRGO

Este signo no tolera la gente que le da vueltas a las cosas para no enfrentar la verdad. Es práctico, entre menos tiempo le quites para él mejor. Prefiere ir al grano aunque en el fondo sepa que su corazón va a terminar hecho pedazos. Pone por delante la confianza, no tolera la traición. Si alguien se burla de sus sentimientos, lo saca completamente de su vida.

LEO

Siempre prefieren ser heridos con una verdad que ser consolados con una mentira. Ellos analizan muy bien antes de abrir las puertas de su corazón, sea algo de pareja o amistad. Detesta darse cuenta que las personas a quien deposita su confianza, le terminan mintiendo. Se siente terrible cuando le mienten y no va a querer volver a verte en su vida.

ARIES

Puede ser dulce cuando se lo propone, pero si se trata de lealtad, no habrá discusión en eso. Para ellos no hay nada que justifique la traición de una persona a la que le confía todo. No da segundas oportunidades: si alguien le mintió, no vuelve a confiar. Prefiere la verdad aunque el dolor le haga mal momentáneamente.

CAPRICORNIO

Es quien siempre se apega a los hechos. Se desespera cuando las personas no son sinceras, y tiene un sexto sentido para determinarlo. Son muy minuciosos. Cuando se dan cuenta de que algo anda mal, te confrontarán. Es un signo que no quiere seguir perdiendo su tiempo con personas que, para ellos, no lo merecen.

(Fuente: LM Neuquén)