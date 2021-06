Espanto: mató a su ex infiel, lo mutiló y cocinó una parte

Una infidelidad suele ser, en muchos casos, una impactante forma de inspiración para terribles venganzas y que, tras una reacción violenta, puede terminar de la peor manera para alguna de las víctimas.

Un caso de estas características sorprende al mundo, sobre todo a Brasil en donde se habría cometido un tremendo asesinato con un desencadenante que dejó a una mujer detenida en Brasil como sospechosa de matar a su marido antes de cortarle el miembro y cocinarlo.

Dayane Cristina Rodrigues Machado una joven brasilera de 33 años fue arrestada en la ciudad brasileña de São Gonçalo este lunes pasado tras confirmarse que fue la protagonista de uno de los asesinatos más crueles y desagradables de los últimos tiempos.

Según informó Daily Mail para medios internacionales, personal policial de la zona fueron advertidos para acudir a la casa de la pareja en el barrio de Santa Catarina, y en el interior del domicilio encontraron el cuerpo sin vida, desnudo y mutilado de la víctima quien fue identificado sólo por su nombre de pila, André, la ex pareja de Rodrigues. Para el horror de la policía, en una sartén estaba el miembro del hombre asesinado hirviendo en salsa de soja.

Según la abogada de la mujer, confirmó que tal espanto fue producto de una reacción por parte de la asesina ya que, según confirmó la letrada “Andre la amenazó y ella lo atacó en defensa propia, él no aceptó el fin de la relación y dijo que si ella no podía estar con él, no podía estar con nadie”. También agregó que la mujer se encuentra arrepentida de lo sucedido y sobre todo, por las características del hecho.

Fuente: Con información de Daily Mail y Crónica