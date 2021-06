Piñera se apropia de la agenda de la izquierda y anuncia su apoyo al matrimonio igualitario

Sebastián Piñera y el resto de las fuerzas de la centroderecha chilena sufrieron un tremendo revés electoral en las últimas elecciones constituyentes, donde no alcanzaron ni siquiera el número necesario para contar con el poder de veto en la próxima Asamblea.

La elección, incluso, dejó la puertas abiertas a que un militante del Partido Comunista se alce con la presidencia trasandina en las elecciones del 21 de noviembre de este año.

Piñera se declaró conciente de la desconexión entre su gobierno y los reclamos populares, que reconoció en el mensaje en el que admitió la dura derrota de mayo: “La ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al Gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales, no estamos sintonizando adecuadamente con la demandas y con los anhelos de la ciudadanía”.

Ahora, quince días después del terremoto político, "manoteó" un trozo de la agenda de las fuerzas progresistas y anunció su apoyo al matrimonio igualtario, un proyecto que duerme en el parlamento desde que Michelle Bachelet lo presentó en 2017.

"Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. Pondremos urgencia al proyecto de ley que lleva años en el Congreso", adelantó, al tiempo que dejó claro que buscará un tratamiento veloz.

"Todas las personas, sin distinguir por orientación sexual, podrán vivir el amor y formar familia, con toda la dignidad y protección que ellas necesitan y merecen", señaló.

Y llamó a los chilenos a "profundizar sobre el valor de la libertad, incluyendo la libertad de amar y formar familia con el ser amado".

Las declaraciones presidenciales provocaron la indignacion de muchos aliados, como UDI y Renovación Nacional, que a través de fuertes declaraciones de sus dirigentes hicieron sentir su enojo. Repasá algunas:

Juan Antonio Coloma, expresidente de la UDI: "En lo personal no me parece. No es que yo lo apoye o no, acá hay una coalición que planteó un avance de la sociedad de otra naturaleza, dejando los espacios para que cada uno tenga su opinión, pero en ese punto no hubo acuerdo porque el matrimonio como tal, para muchos, es entre un hombre y una mujer".

Iván Moreira, senador por la UDI: "El Presidente tiene prioridad para el matrimonio gay, para anunciar la agenda de la izquierda, pero no hay ninguna noticia relevante para la postergada clase media".

Luz Ebensperger, senadora por la UDI: "Es un tema que nos divide como sociedad y como coalición. En un tiempo que necesitamos unidad, no me parece prudente poner en la palestra temas que nos dividen".

Francesca Muñoz, evangelista y senadora por Renovación Nacional: "Es un gran error ponerle urgencia a este proyecto".

Leonidas Romero Sáez, diputado por Renovación Nacional: "Traicionó a los cristianos que votamos por él".