Muuuchos ceros: conocé la fortuna que Bill Gate debe dividir en su divorcio

Bill Gates ha vuelto a ser noticias en las últimas y en esta ocasión por el anuncio que hizo sobre la ruptura con Melinda, su mujer durante los últimos 27 años.

El magnate de la informática lo confirmó y ahora todos los ojos se centran en las enormes cifras que danzan en el divorcio.

Sobre el futuro de los más de 130 mil millones de dólares que tiene a su nombre el magnate hay muchísimas dudas. Primero, no se sabe si la pareja firmó un acuerdo prenupcial antes de su boda, que podría proteger parte de la fortuna de Gates al momento del divorcio. Si bien una nota del New York Times publicada en 1997 parece indicar que sí había un contrato de este tipo, no hay confirmación oficial.

Otra de las incógnitas es en qué está invertido la gran mayoría de su dinero. Si bien hace algunos años era dueño mayoritario de Microsoft, ahora tiene solamente poco más del 1 por ciento de la empresa. Al vender sus acciones, Gates comenzó a diversificar sus inversiones, aunque no se informó en qué puso los dólares.

Caridad e inversiones

Sí se sabe que usaron mucho de su capital en financiar la Fundación Bill y Melinda Gates, en la que seguirán trabajando juntos. Su actividad solidaria hizo que desembolsaran a lo largo de los años cerca de 50 mil millones de dólares en caridad. Durante su matrimonio, la pareja fue una de las impulsoras más grandes de los actos filantrópicos de los súper ricos.

Muchos de sus negocios en común están manejados por su holding, Cascade Investment. Entre las inversiones de este fondo, destaca Forbes, se encuentra el 47 por ciento de la empresa privada Four Seasons Hotels and Resorts y del Ritz Carlton San Francisco.

Además tienen el 25 por ciento de Ecolab, el 14 de Canadian National Railway, el 4 de Berkshire Hathaway, el 10 de Deere & Company, el 14 de AutoNation y el 34 de Republic Services.

Magnates inmobiliarios

Una fracción de su fortuna (que para cualquier persona ya sería una fortuna más que importante) está "en ladrillos". La pareja tiene una de las mansiones más lujosas del mundo: Xanadú 2.0. Ubicada en Seattle, tiene 6 mil metros cuadrados construidos, y está valuada en 150 millones de dólares. Sólo en impuestos de propiedad pagan más de 1 millón de dólares al año.

Claro que esa no es su única casa. Tienen tres fincas: una ecuestre en California, que compraron por 18 millones de dólares; una en Wellington, Florida, que les salió 9 millones; y finalmente un rancho en Cody, Wyoming, por el que desembolsaron 12 millones de dólares.

Finalmente poseen una mansión frente al mar en la exclusiva localidad de Del Mar. Esta fue adquirida recientemente, en el 2020, por la friolera de 43 millones de dólares. A pesar del divorcio, se espera que tanto Bill como Melinda se mantengan entre las 15 personas más ricas del mundo.